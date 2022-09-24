Про це повідомило видання Postimees.

"Естонія разом з іншими учасниками конвенції про запобігання злочину геноциду бажає втрутитися в суперечку між Україною і Росією, оскільки агресія Росії під приводом запобігання злочину геноциду і покарання за нього піддала серйозній небезпеці поняття такого жахливого злочину як геноцид. Суд має дати оцінку діям Росії і висунутим нею неправдивим звинуваченням", - сказав глава МЗС Урмас Рейнсалу.

Україна звернулася до Міжнародного суду 26 лютого, оскільки Росія виправдовувала вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого, необхідністю перешкодити Україні й покарати її за передбачуваний геноцид у Луганській і Донецькій областях.

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Окрім цього, Рейнсалу додав, що це був надуманий привід для визнання Луганської та Донецької областей самостійними державами.

"У Росії не було жодного права вторгатися в Україну, як немає підстав і у висунутого Росією обвинувачення України в геноциді", - підкреслив міністр.

20 вересня стало відомо, що прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає необхідним вилучити вогнепальну зброю у росіян і білорусів, які постійно перебувають в країні.

Відзначимо, що за час повномасштабного вторгнення РФ Естонія прийняла близько 55 тис. біженців з України

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