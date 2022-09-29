Україна не забуде і покарає РФ за спроби повторити геноцид, - Єрмак
Україна разом з цивілізованим світом покарає росіян за спроби повторити геноцид
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Єрмак наголосив, що Росія повторює злочини фашистів і їй цього не забудуть.
"Бабин Яр. Місце кривавого нацистського злочину. Ми пам‘ятаємо і ніколи не забудемо. У той час, коли Росія повторює злочини фашистів… Коли є реальні факти геноциду проти українського народу, ми пам‘ятаємо і разом з цивілізованим світом покараємо за спроби повторити жахливі епізоди історії", - написав він.
- 29 вересня виповнюється 81 рік з початку масових розстрілів мирного населення в урочищі Бабин Яр під час окупації Києва у 1941-1943 роках.
- 1 березня 2022 року Росія атакувала Київську телевежу та район Бабиного Яру, унаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро - отримали поранення.
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