Бабин Яр. 29 вересня вшановують роковини трагедії
29 вересня виповнюється 81 рік з початку масових розстрілів мирного населення в урочищі Бабин Яр під час окупації Києва у 1941-1943 роках
Про це повідомляє Еспресо.
Поза Україною Бабин Яр відомий саме через масові розстріли різних національностей, здійснені німецьким окупаційним командуванням під час Другої світової війни.
Розстріли в Бабиному Яру відбувалися майже щоденно понад два роки від вступу нацистів та їхніх союзників до Києва вересні 1941-го і до завершення окупації міста в листопаді 1943 року.
- 1 березня 2022 року Росія атакувала Київську телевежу та район Бабиного Яру, унаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро - отримали поранення.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл телевежі та Бабиного Яру в Києві.
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