Бабин Яр. 29 вересня вшановують роковини трагедії

Про це повідомляє Еспресо.

Поза Україною Бабин Яр відомий саме через масові розстріли різних національностей, здійснені німецьким окупаційним командуванням під час Другої світової війни.

Розстріли в Бабиному Яру відбувалися майже щоденно понад два роки від вступу нацистів та їхніх союзників до Києва вересні 1941-го і до завершення окупації міста в листопаді 1943 року.

1 березня 2022 року Росія атакувала Київську телевежу та район Бабиного Яру, унаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро - отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл телевежі та Бабиного Яру в Києві.

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