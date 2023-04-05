Те, що сталося у Хмельницькому - історія успіху
Категорично не згоден, що питання УПЦ МП потребує делікатності та виваженості
Де була делікатність та виваженість, коли Москва крала у Києва Митрополію? Нас весь час дурять, коли кажуть: ми ж не такі! Ми не можемо так!
Можемо! Якщо хочемо вижити, маємо робити не так, як світлі ельфи, а так, як буде працювати.
Читав засудження патріотів, які щось там роблять не так у Хмельницькому. Камон! Що не так? Є результат! Громада забрала в московських попів свою церкву. Крапка! Чого вам ще бракує?
Ми дуже добре вміємо в героїчні поразки. І нам критично не вистачає історій успіху. Так ось, історія в Хмельницькому — це історія успіху
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Ми дуже добре вміємо в героїчні поразки. І нам критично не вистачає історій успіху. Так ось, історія в Хмельницькому — це історія успіху, якою будуть надихатися багато громад в боротьбі з московськими попами.
Окремо виділю, як мене ку*вить оце, зневажливе, через губу, снобство про "не таких" патріотів, які надто радикальні.
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Якби ці патріоти не качали Україну без Кучми, перший і другий Майдани, Ні Капітуляції, то де б ви були, мої високочолі інтелектуали?
Якби ці патріоти не качали Україну без Кучми, перший і другий Майдани, Ні Капітуляції, то де б ви були, мої високочолі інтелектуали?
Правильно, були б у ще одній Білорусі. Тож трошки менше пафосу і трошки більше вдячності тим, хто хай не ідеально, але тягнув цю країну вперед, до Європи та своєї української національної ідентичності, поки ви гралися в комп'ютерні ігри.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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