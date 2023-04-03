Їм пропонували діалог у 2009-му. Його пустили "під укіс" за вказівкою з Москви.

Пропонували діалог після Революції Гідності. Як тільки м. Онуфрій очолив МПвУ — навіть натяк на діалог було поховано. Бо він особисто категорично проти й не бажав навіть чути про це.

Їх запрошували на Обʼєднавчий Собор у Святу Софію. Вони не прийшли. Демонстративно.

Їм після отримання Томоса знову і знову пропонували: говорімо без передумов, розпочнімо діалог.

Вони вважали, що говорити з ПЦУ — нижче їхнього виняткового "канонічного достоїнства".

Після великого путінського нападу та після актів геноциду з боку Москви, після остаточного морального банкрутства Гундяєва, який благословив вбивати українців — їм знову пропонували спілкування. Що почули ми у відповідь? Ультиматум з Феофанії у стилі пропозицій "лаврового ріббентропа", - щоби ми спочатку визнали, що "ми ніхто, а вони — пани", тоді вони лише почнуть думати, чи говорити з нами.

Читайте також: "Русскій мір" шукає в Україні страждальців

Що почули ми у відповідь? Ультиматум з Феофанії у стилі пропозицій "лаврового ріббентропа", - щоби ми спочатку визнали, що "ми ніхто, а вони — пани", тоді вони лише почнуть думати, чи говорити з нами

Ми знову і знову попереджали всіх — суспільство, державу, міжнародних партнерів, і їх самих, що проблема лише загострюється, накопичується. І без системного рішення ситуація може спонтанно почати вирішуватися самими людьми.

Що, власне, і сталося у Хмельницькому.

Читайте також: "Русскій мір" і "російська церква" мають бути заборонені в Україні

Коли їм пропонували говорити — вони не хотіли. Тепер вже народ не хоче слухати, що кажуть вони.

Конструктивний вихід бачу лише в тому, щоби було ухвалено закон, який заборонить релігійним організаціям мати підпорядкування Москві. І цим спонукати кожну таку організацію нарешті скинути це ярмо.

Коли їм пропонували говорити — вони не хотіли. Тепер вже народ не хоче слухати, що кажуть вони

А їм — все ж таки розпочати діалог. Бо коли вони захочуть говорити — може виявитися, що окрім них самих, їх ніхто не хоче слухати.

Як було нещодавно на Лютеранській у Києві. І як було у Хмельницькому.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.