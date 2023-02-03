"Те, що я пережив у збірній Аргентини, здалося несправедливим для багатьох людей", - Мессі

Про це повідомляє Ole.

"Оскільки люди бачили все, з чим я боровся, щоб досягти цієї мети, вважаю, те, що я пережив у збірній Аргентини, здалося несправедливим для багатьох людей. Не на рівні результатів, а на рівні багатьох скарг, багатьох журналістів, які мене просто вбивають. Думаю, люди, які люблять мене, хочуть бачити, щоб у мене все було гаразд. Вони завжди отримували задоволення від того, що я намагався їм дати. Дякувати Богу, я зміг їм дати багато. Все це призвело до такої реакції", - сказав Ліонель Мессі.

Після перемоги на ЧС-2022 Мессі заявив, що має намір продовжити виступи за збірну Аргентини, однак висловив сумніви, що знову зіграє на чемпіонаті світу.

Загалом нападник провів за Аргентину 172 матчі та забив 98 голів. Разом з нею став чемпіоном світу - 2022 та виграв Кубок Америки - 2021.