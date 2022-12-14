Про це він розповів у коментарі Ole.

За словами Мессі, він завершує свою подорож на чемпіонатах світу.

"Дуже радий, що зміг цього досягти. Закінчую свою подорож на чемпіонатах світу, зігравши свій останній матч у фіналі", - сказав Мессі.

На запитання, чи буде для нього ця гра останньою за Аргентину на ЧС, він відповів ствердно.

"Так, звичайно, так. До наступного чемпіонату світу багато років. І такий кінець найкращий", - підсумував Мессі.

Водночас він не уточнив, чи ще гратиме за національну команду в інших турнірах.

35-річний Ліонель Мессі виступав на п'яти чемпіонатах світу та здобув срібло ЧС-2014.

Наступний чемпіонат світу з футболу відбудеться у 2026 році у США, Канаді та Мексиці.

У фіналі ЧС-2022 Аргентина 18 грудня зустрінеться із переможцем півфіналу між Францією та Марокко, які розпочнуть свою гру сьогодні о 21:00.

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