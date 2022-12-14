"Закінчую подорож": Мессі зробив заяву щодо майбутнього у збірній Аргентини
Ліонель Мессі заявив, що 18 грудня востаннє зіграє за збірну Аргентини на чемпіонатах світу
Про це він розповів у коментарі Ole.
За словами Мессі, він завершує свою подорож на чемпіонатах світу.
"Дуже радий, що зміг цього досягти. Закінчую свою подорож на чемпіонатах світу, зігравши свій останній матч у фіналі", - сказав Мессі.
На запитання, чи буде для нього ця гра останньою за Аргентину на ЧС, він відповів ствердно.
"Так, звичайно, так. До наступного чемпіонату світу багато років. І такий кінець найкращий", - підсумував Мессі.
Водночас він не уточнив, чи ще гратиме за національну команду в інших турнірах.
35-річний Ліонель Мессі виступав на п'яти чемпіонатах світу та здобув срібло ЧС-2014.
Наступний чемпіонат світу з футболу відбудеться у 2026 році у США, Канаді та Мексиці.
У фіналі ЧС-2022 Аргентина 18 грудня зустрінеться із переможцем півфіналу між Францією та Марокко, які розпочнуть свою гру сьогодні о 21:00.
- 13 грудня у першому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію.
- Ліонель Мессі зрівнявся з Дієго Марадоною за гольовими передачами на чемпіонатах світу.
- Крім цього, Мессі назвав вихід до фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу одним із найзворушливіших моментів у кар'єрі.
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