Про це йдеться в офіційній заяві.

"Понад чотири місяці тому ми надали згоду на участь в Театральній олімпіаді вистав "Кар'єра Артуро Уї" та "Калігула" тільки після того, як отримали запевнення від організаторів про відсутність у програмі представників країни-агресора Росії", - розповідають у театрі.

Повідомляється, що в листі до організаторів від 19 січня театр Франка вкотре наголосив про свою позицію, а також наголосив, що заклики до "діалогу без політики" та "відновленню зруйнованих мостів" з російськими митцями - абсолютно неприйнятні.

"Але не зважаючи на висловлені у відповідь цілковите розуміння й солідарність з Україною, нещодавно програма Олімпіади була доповнена виставою "REX" у постановці художнього керівника Александрінського театру Валерія Фокіна. Також у рамках Олімпіади відбувся показ його кінофільму "Петрополіс" з Антоном Шагіним у головній ролі – російським актором, який активно підтримує війну проти України", - обурюються театрали.

Унаслідок цього Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка скасовує свою участі у Х Театральній олімпіаді в Будапешті.

"Наш театр щиро прагнув доєднатися до великої світової театральної події та провів велику роботу з підготовки показу українських вистав у Будапешті, але ми не можемо погодитися з сумнівним сусідством у програмі. Театр Франка розуміє важливість презентації української культури за кордоном та постійно працює над розвитком міжнародної співпраці з колегами з усього світу", - додають в заяві.

Театр Франка водночас дотримується непохитної позиції щодо неможливості участі у міжнародних заходах, на які запрошують представників країни-спонсорки тероризму та осіб, які виправдовують війну Росії.

Нині театр готується до участі у декількох міжнародних фестивалях в Європі.