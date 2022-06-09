Театр Ла Скала повертає на сцену російську співачку Нєтрєбко і планує відкрити сезон оперою "Борис Годунов"

Про це повідомили у Classic FM.

27 травня "Ла Скала" повернув російське оперне сопрано у програму. Ця програма включала твори Римського-Корсакова, Рахманінова та Чайковського. Тоді ж на сцену, трохи більше ніж через три місяці від початку вторгнення в Україну, вийшла й Анна Нєтрєбко.



Анна Нєтрєбко, яка була довіреною особою Владіміра Путіна на виборах, після того, як протягом кількох місяців великі світові оперні театри скасували з нею співпрацю заявляла, що примушувати митців або будь-яких громадських діячів публічно висловлювати свої політичні думки та засуджувати свою батьківщину - це неправильно.



Генеральний менеджер "Ла Скала" Домінік Мейєр захищав Нєтрєбко після нещодавнього виступу російської співачки в оперному театрі, зазначивши, що її виступ має стати знаком для інших театрів відчинити свої двері для неї.



Окрім цього, Міланський оперний театр також оголосив, що новий сезон планують розпочати з російської опери "Борис Годунов" 7 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Італія збільшила імпорт російської нафти попри ембарго.Країна домовилася зі своїми партнерами з ЄС скоротити імпорт російської нафти до 2023 року, і прем’єр-міністр Маріо Драгі назвав цей крок "повним успіхом". Але Рим також мусить вирішити долю нафтопереробного заводу на Сицилії, що належить російському "Лукойлу".

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