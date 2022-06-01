Італія збільшила імпорт російської нафти попри ембарго, - AP

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначаються, що один з найбільших нафтопереробних заводів Італії, розташованих на Сицилії, ставить під загрозу ембарго ЄС на російську нафту.

Відомо, що Італія домовилася зі своїми партнерами з ЄС скоротити імпорт російської нафти до 2023 року, і прем’єр-міністр Маріо Драгі назвав цей крок "повним успіхом".

Але Рим також мусить вирішити долю нафтопереробного заводу на Сицилії, що належить російському "Лукойлу". В результаті попередніх санкцій проти Росії ISAB Srl парадоксальним чином перейшла від перероблення 15% російської нафти до 100%.

"Це пов'язано з тим, що банки відмовляються брати на себе ризик надання кредитів контрольованій Росією ISAB, що дозволить їй купувати нафту з неросійських джерел, навіть якщо їм це не заборонено", - сказав аналітик з енергетики ISPI Маттео Вілла.

Згідно з даними компанії Kpler, Італія в травні отримувала близько 400 000 барелів російської нафти на день, що в чотири рази більше, ніж до вторгнення. З цієї загальної кількості ISAB отримувала з Росії 220 тис. барелів на добу.



"Італія є єдиною країною в Європі, яка збільшує імпорт нафти", - додав Вілла.

Таким чином вона перетворилась з шостого за величиною імпортера російської нафти до найбільшого за три місяці після повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Німеччина та Італія дозволили своїм компаніям платити за газ рублями. Італійський уряд отримав роз'яснення від Єврокомісії, як купувати російський газ без порушення санкцій, і повідомив про це своїм компаніям.