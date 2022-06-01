Італія збільшила імпорт російської нафти попри ембарго, - AP
Попри те, що Європейський Союз вирішив скоротити імпорт російської сирої нафти на 90% до кінця року, Італія стала єдиною країною в Європі, яка збільшила його
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначаються, що один з найбільших нафтопереробних заводів Італії, розташованих на Сицилії, ставить під загрозу ембарго ЄС на російську нафту.
Відомо, що Італія домовилася зі своїми партнерами з ЄС скоротити імпорт російської нафти до 2023 року, і прем’єр-міністр Маріо Драгі назвав цей крок "повним успіхом".
Але Рим також мусить вирішити долю нафтопереробного заводу на Сицилії, що належить російському "Лукойлу". В результаті попередніх санкцій проти Росії ISAB Srl парадоксальним чином перейшла від перероблення 15% російської нафти до 100%.
"Це пов'язано з тим, що банки відмовляються брати на себе ризик надання кредитів контрольованій Росією ISAB, що дозволить їй купувати нафту з неросійських джерел, навіть якщо їм це не заборонено", - сказав аналітик з енергетики ISPI Маттео Вілла.
Згідно з даними компанії Kpler, Італія в травні отримувала близько 400 000 барелів російської нафти на день, що в чотири рази більше, ніж до вторгнення. З цієї загальної кількості ISAB отримувала з Росії 220 тис. барелів на добу.
"Італія є єдиною країною в Європі, яка збільшує імпорт нафти", - додав Вілла.
Таким чином вона перетворилась з шостого за величиною імпортера російської нафти до найбільшого за три місяці після повномасштабного вторгнення.
- Нагадаємо, Німеччина та Італія дозволили своїм компаніям платити за газ рублями. Італійський уряд отримав роз'яснення від Єврокомісії, як купувати російський газ без порушення санкцій, і повідомив про це своїм компаніям.
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