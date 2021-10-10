Техас повністю заборонив аборти з 6-го тижня плода
Федеральний апеляційний суд США відновив майже повну заборону на аборти у Техасі
У вересні адміністрація президента США Джо Байдена подала до суду на штат Техас через закон, який набрав чинності 1 вересня. Він забороняє переривання вагітності приблизно після шостого тижня, коли починається серцебиття ще не народженої дитини, і не робить винятків навіть для випадків, пов'язаних зі зґвалтуванням або кровозмішанням, передає Еспресо.TV.
"Закон дозволяє будь-якій людині подати до суду на того, хто зробив або допоміг зробити аборт після виявлення серцевої діяльності плода", - наголошує Бі-бі-сі.
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Рішення апеляційного суду дозволить судам штату Техас продовжувати приймати подібні позови.
Закон про заборону абортів підписав губернатор-республіканець Грег Ебботт у травні цього року.
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