"Технічна помилка": у Словенії телеканал показав мапу з "російським" Кримом
Через технічну помилку словенський телеканал показав мапу, де Крим позначено територією РФ. Посольство оприлюднило вибачення
Про це повідомляє пресслужба посольства України у Словенії.
"Україна піддається масованій інформаційній пропаганді та фейкам з боку Росії. В такий час особливо важливо, щоб всі наші партнери дотримувались норм міжнародного права та своєї позиції щодо невизнання незаконної окупації Криму з боку Російської Федерації", - ідеться в заяві.
У посольстві додали, що це ж стосується й журналістів іноземних ЗМІ та дотримання ними норм журналістської етики та об’єктивного висвітлення інформації.
"У вівторок словенський інформаційний канал "РТВ СЛО" у своїй передачі про Україну використав карту України без Криму. Посольство негайно відреагувало на таку ситуацію, надіславши офіційне звернення редакції телеканалу, і вже 17.02 канал оприлюднив офіційне вибачення, пояснюючи ситуацію технічною помилкою, а не наміри висловити неповагу Україні", - зазначили у відомстві.
У посольстві подякували представнику українсьуої громади у Словенії за проукраїнську позицію, а також - прем'єр-міністру країни Янезу Янші за засудження зображення мапи України без Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.21
Купівля 28.21Продаж 28.54
-
EUR
Купівля 32.01Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе