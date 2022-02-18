"Технічна помилка": у Словенії телеканал показав мапу з "російським" Кримом

Про це повідомляє пресслужба посольства України у Словенії.



"Україна піддається масованій інформаційній пропаганді та фейкам з боку Росії. В такий час особливо важливо, щоб всі наші партнери дотримувались норм міжнародного права та своєї позиції щодо невизнання незаконної окупації Криму з боку Російської Федерації", - ідеться в заяві.



У посольстві додали, що це ж стосується й журналістів іноземних ЗМІ та дотримання ними норм журналістської етики та об’єктивного висвітлення інформації.



"У вівторок словенський інформаційний канал "РТВ СЛО" у своїй передачі про Україну використав карту України без Криму. Посольство негайно відреагувало на таку ситуацію, надіславши офіційне звернення редакції телеканалу, і вже 17.02 канал оприлюднив офіційне вибачення, пояснюючи ситуацію технічною помилкою, а не наміри висловити неповагу Україні", - зазначили у відомстві.



У посольстві подякували представнику українсьуої громади у Словенії за проукраїнську позицію, а також - прем'єр-міністру країни Янезу Янші за засудження зображення мапи України без Криму.



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