Adobe представила помічника на базі штучного інтелекту, який здатен аналізувати PDF-документи
Компанія Adobe представила помічника AI Assistant, який може аналізувати PDF-файли. Він працює на базі штучного інтелекту
Про це йдеться на сайті Adobe.
За словами компанії, такий помічник здатен із довгих текстових документів швидко генерувати ідеї та підбивати підсумки, він відповідає на запитання, а також форматує інформацію, аби використовувати її в електронних листах, звітах та презентаціях.
Зазначено, що AI Assistant працює на базі моделей ШІ та машинного навчання, що є основою Acrobat Liquid Mode - технології, яка підтримує зчитування PDF-файлів на смартфонах.
Відомо, що англомовну бета-версію Adobe користувачі Acrobat Individual, Pro, Teams та пробної версії Acrobat Pro зможуть випробувати від сьогодні, 20 лютого. "Найближчими днями й тижнями" у Reader з’являться інші функції AI Assistant, а згодом у помічник будуть додані інші мови.
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