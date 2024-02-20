Adobe представила помічника на базі штучного інтелекту, який здатен аналізувати PDF-документи

Про це йдеться на сайті Adobe.

За словами компанії, такий помічник здатен із довгих текстових документів швидко генерувати ідеї та підбивати підсумки, він відповідає на запитання, а також форматує інформацію, аби використовувати її в електронних листах, звітах та презентаціях.

Зазначено, що AI Assistant працює на базі моделей ШІ та машинного навчання, що є основою Acrobat Liquid Mode - технології, яка підтримує зчитування PDF-файлів на смартфонах.

Відомо, що англомовну бета-версію Adobe користувачі Acrobat Individual, Pro, Teams та пробної версії Acrobat Pro зможуть випробувати від сьогодні, 20 лютого. "Найближчими днями й тижнями" у Reader з’являться інші функції AI Assistant, а згодом у помічник будуть додані інші мови.