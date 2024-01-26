Apple дозволить користувачам у ЄС завантажувати додатки із сторонніх магазинів
Apple від березня дозволить своїм користувачам у Європейському Союзі завантажувати додатки із сторонніх магазинів, а не лише з AppStore
Про це пише BBC.
Таке рішення було ухвалене відповідно до закону ЄС про цифрові ринки.
"Зміни, які ми сьогодні оголошуємо, відповідають вимогам закону про цифрові ринки в Європейському Союзі, водночас допомагаючи захистити користувачів ЄС від неминучого підвищення конфіденційності та загроз безпеці, які несе ця норма", - сказали в компанії.
Apple також заявила, що розширить можливості вибору браузера, тому користувачі зможуть відмовитися від фірмового браузера Safari й обрати інший.
Закон ЄС про цифрові ринки покликаний регулювати діяльність найбільших компаній, що займаються забезпеченням доступу до пошукових систем та магазинів додатків, аби зробити ринок для великих та малих компаній однаково справедливим. Водночас ЄС звинуватив Apple у монополії, адже компанія обмежує користувачів лише своїм магазином.
- 23 січня стало відомо, що Apple виплатила у РФ антимонопольний штраф у розмірі майже 1,2 млрд рублів ($13,5 млн). Гроші вже надійшли до бюджету країни.
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