Apple дозволить користувачам у ЄС завантажувати додатки із сторонніх магазинів

Про це пише BBC.

Таке рішення було ухвалене відповідно до закону ЄС про цифрові ринки.

"Зміни, які ми сьогодні оголошуємо, відповідають вимогам закону про цифрові ринки в Європейському Союзі, водночас допомагаючи захистити користувачів ЄС від неминучого підвищення конфіденційності та загроз безпеці, які несе ця норма", - сказали в компанії.

Apple також заявила, що розширить можливості вибору браузера, тому користувачі зможуть відмовитися від фірмового браузера Safari й обрати інший.

Закон ЄС про цифрові ринки покликаний регулювати діяльність найбільших компаній, що займаються забезпеченням доступу до пошукових систем та магазинів додатків, аби зробити ринок для великих та малих компаній однаково справедливим. Водночас ЄС звинуватив Apple у монополії, адже компанія обмежує користувачів лише своїм магазином.