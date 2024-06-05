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Головна Технології Apple i OpenAI уклали угоду щодо інтеграції ChatGPT в айфони, - Bloomberg

Apple i OpenAI уклали угоду щодо інтеграції ChatGPT в айфони, - Bloomberg

5 червня, 2024 середа
16:07
Технології iPhone

Американська корпорація Apple підписала угоду щодо інтеграції ChatGPT від OpenAI в операційну систему iPhone. Про неї компанія має намір оголосити наступного тижня

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

"Apple, прагнучи наздогнати втрачене в галузі ШІ, уклала партнерську угоду про інтеграцію ChatGPT від OpenAI в операційну систему iPhone", - йдеться в матеріалі.

Така угода дозволить OpenAI отримати доступ до сотень мільйонів користувачів Apple, зокрема й тих, які б могли не наважитись використовувати ChatGPT. За словами інформаційного агентства, американській корпорації угода надасть змогу використовувати найпопулярнішу технологію епохи штучного інтелекту й поєднати її зі своїми сервісами.

"Apple розробляє безліч функцій штучного інтелекту, включаючи ті, які працюють на її пристроях, і інші, які потребують хмарних обчислень. Він також наповнює свого цифрового помічника Siri ШІ. Але власний чат-бот компанії ще не готовий", - зазначає Bloomberg.

На думку Дага Кіттлауса, який був співзасновником і керував компанією Siri до того, як вона була придбана американською компанією, партнерство з OpenAI, ймовірно, є "коротко- та середньостроковим" для Apple.

"Але ви можете бути впевнені, що вони будуть наполегливо працювати над розвитком своїх власних компетенцій тут", - додав він.

  • 27 квітня повідомлялось, що Apple відновила переговори з OpenAI про використання технології генеративного штучного інтелекту для реалізації нових функцій, які з'являться в iPhone цього року.
Теги:
Світ
штучний інтелект
США
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