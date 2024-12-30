Apple iPhone 16 Pro Max — найпотужніший смартфон 2024 року

Усе так само досконало: титановий корпус у поєднанні із Ceramic Shield Glass, інтелектуальна клавіша керування камерою, рівень захисту IP68 для впевненості. Але ось що змушує затамувати подих — практично безрамковий дисплей. Він ніби стирає межі між реальністю та цифровим світом. Чи стане саме iPhone 16 Pro Max культовим у своїй категорії? Здається, є всі шанси. Разом з експертами iSpace спробуємо розібратися, наскільки модель виправдовує свою високу ціну, чим здатна здивувати та чи варта ця преміальна новинка таких високих очікувань.

Дисплей

Інженери Apple знову зробили революцію, «витягнувши» пристрій до нових горизонтів, подарувавши світові найбільший екран у своїй лінійці смартфонів. Телефон iPhone 16 Pro Max вражає LTPO Super Retina XDR OLED дисплеєм із діагоналлю 6,9 дюйма. Минулого року Pro Max мав «лише» 6,7 дюйма. Щільність пікселів 460ppi разом із роздільною здатністю 2868x1320 створює приголомшливу деталізацію. Про ProMotion годі й казати: 1–120 Гц адаптивності перетворюють взаємодію на чисте задоволення. Максимальні 1796 nits роблять екран ідеальним навіть під палючим сонцем. HDR10 та Dolby Vision додають глибини контенту, виводячи динамічний діапазон на безпрецедентний рівень. Деталі оживають, кольори захоплюють.

Дизайн

iPhone 16 Pro Max здається дуже знайомим, але варто придивитися, і перед вами відкривається щось новеньке. В наявності монолітний блок із трьома об’єктивами, титановий матовий корпус, впізнаваний «острівець» Face ID із фронтальною камерою. Але тут з'являється новий акцент — Desert Titanium. Вишуканий, як сонячні відблиски на піску, він доповнює палітру, що вже має чорний, білий та Natural Titanium. Корпус — витвір інженерної майстерності. Титан — основа, яка надає легкість і міцність, а скло на задній панелі додає довершеності. Camera Control — сенсорна зона майбутнього, кнопка чутлива до натискань різної сили, відгукуючись приємною тактильною вібрацією. iPhone 16 Pro Max — це пристрій, який вміє дивувати навіть у деталях.

Продуктивність і пам'ять

iPhone 16 Pro Max отримав версію чипсета Apple A18 Pro. Кількість CPU ядер — 6: два високопродуктивних ядра по 4,05 ГГц та 4 енергоефективних по 2.42 ГГц. Кількість GPU ядер — 6. На цей раз GPU отримав архітектуру настільного класу, здатен перевершити свого попередника на 20%, а також виконувати трасування променів удвічі швидше. Нейронний движок Neural Engine має 16 ядер. Акомпанує цьому 8GB оперативної пам'яті та від 256 до 1024 GB внутрішнього сховища. 16 Pro Max став на 15% швидшим і на 20% енергоефективнішим, оскільки Apple поліпшили рамки охолодження і поставили нову батарею. Апарат справляється з іграми зі складною графікою без перегріву корпусу, важкими графічними додатками для монтажу відео, багатозадачністю підвищеної складності.

Apple Intelligence та Siri

Apple Intelligence — це новий рівень інтелекту, захований в iOS. Це не тільки набір функцій, це особистий віртуальний асистент, який перетворює рутинні завдання на витончену гру. Потрібно переписати текст у потрібній тональності чи одним рухом видалити зайвий об’єкт із фото? Без проблем. Арсенал можливостей вражає:

Творіть емоції та образи — генеруйте Emoji чи малюнки лише за описом.

Галерея під вашим контролем — знаходьте фото/відео через простий текстовий запит.

Листи без секретів — переказує зміст ще до відкриття.

Розумна шторка — аналізує повідомлення прямо у сповіщеннях.

Siri теж відчутно вдосконалена. Її доповнили можливостями ChatGPT, відкривши нові горизонти інтерактивності. Хочете знайти фото в галереї й одразу застосувати до нього ефект? Легко. Або, можливо, вам потрібна порада щодо композиції в кадрі? Siri тут як тут — підкаже, виправить, перетворить звичайний знімок на справжній витвір мистецтва.

Батарея

Найбільш автономним у новій лінійці став iPhone 16 Pro Max. З акумулятором Li-Ion місткістю 4685 mAh смартфон легко працює без підзарядки два повних дні за досить активного використання. Апарат у тестах витримує до 10 годин безперервного геймінгу, до 22,5 годин відтворення відео, читання книг близько 51 години.

Камери та мікрофони

Камери iPhone 16 Pro Max — модуль для професійної фотографії й відео. Три об’єктиви пристрою відкривають безліч можливостей:

48 МП основна камера, яка захоплює навіть найдрібніші деталі;

48 МП ультраширококутний об’єктив із перископним модулем та 5-кратним оптичним зближенням;

12 МП фронтальна камера, що перетворює кожен портрет на шедевр.

Для відео — справжній рай. Знімання в 4K при 120 FPS? Легко. Хочете кіношну магію? Обирайте режим із 25 FPS, плавну стабілізацію та підтримку кодека HEVC/h.265. Кожен кадр — це симфонія деталей, насиченості й еталонної передачі кольору.

Звук просто зачаровує. Чотири мікрофони, наче квартет, створюють запис, який зможе конкурувати зі студійним записом. Вокал лунає кришталево чисто, кожна нота точна, а під час знімання відео технологія немов виводить голоси з кадру на перший план. Така акустична алхімія доступна лише у професійному режимі знімання.

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