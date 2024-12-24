Apple презентує нові MacBook Air, iPhone та iPad на початку 2025 року, – Bloomberg
Компанія Apple в першій половині 2025 року планує презентувати нові iPad Air, M4 MacBook Air, iPhone SE та iPad 11
Про це пише інсайдер і редактор Bloomberg Марк Гурман.
За його словами, Apple готує до релізу нові MacBook Air з процесором M4. Пристрій ймовірно анонсують у період з січня по березень 2025 року.
"Новітні моделі MacBook Air будуть схожі на поточний дизайн, випущений у 2022 році, але включатимуть нове покоління чіпів M4", – повідомив Гурман з посиланням на анонімні джерела.
Також навесні 2025 року компанія планує випустити оновлений iPhone SE, нові моделі iPad Air і модернізовані клавіатури для iPad. Крім того, за даними джерел, Apple також планує випустити iPad 11-го покоління під кодовими назвами J481 і J482.
- У вересні цього року компанія Apple представила лінійку iPhone 16 та моделі Apple Watch та AirPods.
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