Apple презентує нові MacBook Air, iPhone та iPad на початку 2025 року, – Bloomberg

Про це пише інсайдер і редактор Bloomberg Марк Гурман.

За його словами, Apple готує до релізу нові MacBook Air з процесором M4. Пристрій ймовірно анонсують у період з січня по березень 2025 року.

"Новітні моделі MacBook Air будуть схожі на поточний дизайн, випущений у 2022 році, але включатимуть нове покоління чіпів M4", – повідомив Гурман з посиланням на анонімні джерела.

Також навесні 2025 року компанія планує випустити оновлений iPhone SE, нові моделі iPad Air і модернізовані клавіатури для iPad. Крім того, за даними джерел, Apple також планує випустити iPad 11-го покоління під кодовими назвами J481 і J482.

As I wrote in October, new entry level iPads (J481 and J482) are coming in the spring. iPhone SE, new iPad Air are on the same general timeline. The M4 MacBook Air will be earlier. https://t.co/0tUlePyFRZ — Mark Gurman (@markgurman) December 23, 2024