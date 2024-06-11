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Apple презентувала систему штучного інтелекту Apple Intelligence

11 червня, 2024 вiвторок
06:24
Технології Apple презентувала систему штучного інтелекту Apple Intelligence

У понеділок, 10 червня, на конференції WWDC2024 американська корпорація Apple представила нову систему штучного інтелекту Apple Intelligence

Зміст

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що Apple Intelligence буде доступний на McBook, iPad та iPhone. Штучний інтелект здатний зрозуміти "особистий контекст" користувача. Зокрема, упорядкувати повідомлення залежно від їх важливості, запропонувати зручні маршрути або виконувати персоналізовані завдання.

Також ШІ дозволяє генерувати унікальні фото, скетчі ілюстрації у Notes, Freeform and Pages.

Штучний інтелект від Apple ґрунтується на особистій інформації, оскільки отримуватиме дані з календаря, екрану, повідомлень. Але обіцяють, що ці дані не будуть використовувати та передавати іншим компаніям. Все буде зберігатися на телефоні та спеціальному персоналізованому хмарному сервісі Private Cloud Compute.

Також Apple створила окрему програму для експериментів з ШІ-зображеннями – Image Playground. Компанія показала, як ШІ переписує мотиваційний лист залежно від того, кому він адресований, або пропонує відповідь з урахуванням попереднього листування та стилю мовлення автора. Виправлення та пояснення можна скасувати або відредагувати.

Siri зможе виконувати дії у програмах за користувача. Наприклад, можна попросити її зробити фотографію та надіслати другу. Або знайти якусь текстову інформацію на фотографіях і додати її до листа або заповнити форму.

Крім того, в оновленні компанії, з'явилася функція генерації емодзі за текстовим запитом Genmoji.

Apple підкреслює, що запити та дані будуть надсилатися в так звану приватну хмару, і ці дані ніколи не зберігатимуться на серверах, а Apple ніколи не зможе отримати до них доступ. 

Apple Intelligence буде доступний на чипах A17 Pro та сімейства M. В iOS 18, iPadOS 18 та macOS Sequoia інструмент буде доступний влітку англійською мовою для користувачів у США. Пізніше компанія додасть підтримки інших мов та країн.

  • Нещодавно стало відомо, що корпорація Apple підписала угоду щодо інтеграції ChatGPT від OpenAI в операційну систему iPhone. 
Теги:
Світ
штучний інтелект
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