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Головна Технології Apple проведе презентацію нових iPhone 9 вересня

Apple проведе презентацію нових iPhone 9 вересня

Катерина Єсікова
27 серпня, 2024 вiвторок
06:47
Технології Apple iPhone

Компанія Apple офіційно анонсувала проведення презентації нових iPhone, зокрема iPhone 16, 9 вересня у театрі Стіва Джобса в Apple Park

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомила компанія в понеділок, презентація відбудеться в театрі Стіва Джобса в Apple Park в Купертіно, Каліфорнія.

Тема заходу - It’s Glowtime (Настав час світла) - це посилання на інтерфейс, який використовує новий цифровий помічник Siri на останніх пристроях компанії.

"iPhone 16 матиме більші екрани на моделях Pro і нові функції камери, такі як спеціальна кнопка для фотографування. Але, мабуть, найбільшим компонентом основної доповіді стане обговорення Apple Intelligence, набору функцій ШІ компанії, які будуть доступні на всіх нових моделях iPhone", - йдеться у повідомленні.

Також Apple готує значні зміни в лінійці розумних годинників і оновлених AirPods.

Натомість продажі нових смартфонів плануються після 20 вересня.

  • Регулятори Європейського Союзу заявили, що компанія Apple порушує технологічні правила блоку, не дозволяючи користувачам App Store застосовувати альтернативні сервіси.
Теги:
Світ
США
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