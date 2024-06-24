У ЄС звинувачують Apple у порушенні європейських технологічних правил
Регулятори Європейського Союзу заявили, що компанія Apple порушує технологічні правила блоку, не дозволяючи користувачам App Store застосовувати альтернативні сервіси
Про це повідомляє CNBS News.
У ЄС також звинувачують Apple в порушенні закону про цифрові ринки, адже правила App Store "заважають розробникам додатків вільно скеровувати користувачів на альтернативні канали для отримання пропозицій і контенту".
Водночас американська корпорація стягує кошти з альтернативних магазинів застосунків кожного разу, коли користувач iPhone завантажує з них програмне забезпечення.
Зазначається, що Apple може отримати штраф у розмірі 10% від свого загального річного обороту у випадку, якщо компанію визнають порушницею закону про цифрові ринки.
Відомо, що цьогоріч американська корпорація вносила зміни до App Store на території Європейського Союзу й дозволила завантажувати додатки із сайтів та альтернативних магазинів застосунків. Однак Apple все ще стягує 50 євроцентів за кожне завантаження не з App Store. Наразі Єврокомісія досліджує питання, чи є це порушенням закону.
- 25 березня Європейський Союз розпочав розслідування щодо того, як Apple, Google та Meta дотримуються закону ЄС про цифрові ринки, мета якого - обмежити вплив компаній.
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