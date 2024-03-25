Євросоюз почав розслідування щодо дотримання Apple, Google і Meta закону про цифрові ринки

Про це пише Bloomberg.

Європейська комісія повідомила, що перші розслідування щодо Закону ЄС про цифрові ринки (DMA) стосуватимуться правил App Store від Apple та Google. Зокрема, ЄК прагне визначити, як результати пошуку Google можуть несправедливо надавати перевагу власним сервісам, а також як компанія Apple може ускладнити користувачам вибір альтернатив браузеру Safari.

Під розслідування також потрапить нова плата за підписку на Instagram та Facebook від Meta.

"Ми підозрюємо, що запропоновані рішення, висунуті трьома компаніями, не повністю відповідають DMA", - зазначила голова антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер. Водночас вона підкреслила, що розслідування стосуються "серйозних випадків".

У разі порушення закону компаніям загрожує штраф до 10% їхнього глобального доходу, а якщо порушення буде зафіксоване повторно - до 20%.