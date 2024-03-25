Євросоюз почав розслідування щодо дотримання Apple, Google і Meta закону про цифрові ринки
Європейський Союз розпочав розслідування щодо того, як Apple, Google та Meta дотримуються закону ЄС про цифрові ринки, мета якого - обмежити вплив компаній
Про це пише Bloomberg.
Європейська комісія повідомила, що перші розслідування щодо Закону ЄС про цифрові ринки (DMA) стосуватимуться правил App Store від Apple та Google. Зокрема, ЄК прагне визначити, як результати пошуку Google можуть несправедливо надавати перевагу власним сервісам, а також як компанія Apple може ускладнити користувачам вибір альтернатив браузеру Safari.
Під розслідування також потрапить нова плата за підписку на Instagram та Facebook від Meta.
"Ми підозрюємо, що запропоновані рішення, висунуті трьома компаніями, не повністю відповідають DMA", - зазначила голова антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер. Водночас вона підкреслила, що розслідування стосуються "серйозних випадків".
У разі порушення закону компаніям загрожує штраф до 10% їхнього глобального доходу, а якщо порушення буде зафіксоване повторно - до 20%.
- 4 березня Єврокомісія оштрафувала компанію Apple на 1,8 млрд євро за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку розповсюдження програм для потокового передавання музики.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.44
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе