Apple став першим брендом, вартість якого перевищила $1 трлн

Про це повідомляє Reuters із посиланням на глобальний рейтинг BrandZ від Kantar.

Станом на 2024 рік компанія Apple третій рік поспіль утримує титул найдорожчого бренду в світі, після неї йде Google - $753 млрд і Microsoft - $713 млрд.

Зазначається, що раніше цього тижня Apple оприлюднив нові функції штучного інтелекту, вони, як очікується, мають відновити попит на iPhone.

"Apple стабільно вміє пропонувати продукти, послуги та обмін повідомленнями, що викликало резонанс у споживачів, створюючи сильну прихильність до бренду", - сказав аналітик Counterpoint Варун Мішра.

Apple випередив і компанію Nvidia, яка займається виробництвом чіпів зі штучним інтелектом. На хвилі популярності штучного інтелекту та буму попиту на мікросхеми Nvidia вперше увійшла до списку 10 найдорожчих брендів у світі.

"Nvidia тепер є загальнодоступним брендом, оскільки її чіпи графічного процесора є новим золотом і нафтою у світі технологій", - сказав аналітик Wedbush Securities Ден Айвз.

Вартість бренду підскочила до понад $200 млрд порівняно з 2023 роком, що зробило Nvidia шостим найдорожчим брендом.

Оракул, який пропонує хмарні сервіси на основі ШІ, також дебютував у топ-10 Kantar на дев’ятому місці. Вартість бренду підскочила на 58% до $145 млрд.