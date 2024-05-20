Apple в Китаї знижує ціни на iPhone через конкуренцію з Huawei

Про це повідомляє Reuters.

У матеріалі йдеться, що такі знижки почали діяти, адже технологічний гігант США прагне втримати свої позиції на ринку смартфонів високого класу, на якому він стикається з конкуренцією від таких вітчизняних виробників, як Huawei.

Акція чинна з 20 по 28 травня, і є більшою, ніж Apple пропонувала в лютому.

"Якщо в лютневій кампанії найвища знижка становила 1150 юанів, цього разу знижки досягають 2300 юанів. Найбільша знижка поширюється на модель iPhone 15 Pro Max об’ємом 1 ТБ, тоді як на інші моделі ціни також значно знижені", - розповідає Reuters.

Відповідно до перевірки інформаційного агентства, на версію базової моделі iPhone 15 на 128 ГБ діє знижка розміром 1 400 юанів.

Зазначено, що посилення тиску конкурента на Apple розпочалось після презентації минулого місяця Huawei нової серії смартфонів високого класу Pura 70 після запуску Mate 60 у серпні 2023 року.

Водночас у матеріалі додають, що знижки в лютому допомогли американській компанії пом’якшити уповільнення продажів у Китаї.

Відповідно до підрахунків Reuters на основі даних Китайської академії інформаційно-комунікаційних технологій, у березні поставки Apple в КНР зросли на 12%. Така статистика є ліпшою, аніж у перші два місяці 2024 року - тоді американська компанія зазнала падіння продажів на 37%.