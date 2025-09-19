Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17, - Reuters

Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17, - Reuters

Марія Науменко
19 вересня, 2025 п'ятниця
22:14
Технології Apple

Apple доручила своїм постачальникам підняти виробництво базової моделі iPhone 17 на щонайменше 30% після того, як попередні замовлення на новий смартфон перевищили очікування компанії

Зміст

Про це інформує Reuters з посиланням на видання The Information.

Згідно з повідомленням, більшість покупців обирають стандартний iPhone 17 вартістю 799 доларів, а не дорожчі версії Pro, ціна яких стартує від 1 099 доларів. Зазвичай, версії Pro пропонують кращі матеріали, камери, процесори та дисплеї.

Для задоволення попиту Apple звернулася до Luxshare Precision – одного з двох ключових виробників iPhone у Китаї. Компанію попросили збільшити щоденне виробництво базового iPhone 17 приблизно на 40%.

У виданні пояснили, що ця зміна підкреслює, що навіть Apple, яка давно відома тим, що підштовхує клієнтів до своїх найприбутковіших пристроїв, стикається з більш чутливим до ціни попитом, що викликає питання про її здатність підтримувати зростання за рахунок преміальних оновлень.

Аналітики зазначають, що продажі моделей за нижчою ціною можуть негативно вплинути на прибутки Apple, навіть якщо вони допомагають компанії захистити свою частку ринку.

  • Раніше Управління з контролю за продуктами харчування та ліками США (FDA) дозволило компанії Apple додати у свої смарт-годинники функцію виявлення гіпертонії.
