Boston Dynamics презентувала повністю електричного робота-гуманоїда Atlas
Інженерна компанія з робототехніки Boston Dynamics перезентувала свого нового робота, який є повністю електричним, - гуманоїда Atlas
Про це йдеться на сайті Boston Dynamics.
"Ця остання версія робота Atlas базується на довгій історії інновацій, досліджень і розробок, що розширює межі мобільності всього тіла та бімануальних маніпуляцій", - стверджують у компанії.
Зазначено, що електрична версія робота буде потужнішою й матиме ширший діапазон руху, ніж будь-яка модель попередніх поколінь.
У компанії наголошують, що нові можливості штучного інтелекту й машинного навчання будуть реалізовані в гуманоїді Atlas, а його пробна експлуатація розпочнеться на заводах Hyundai.
Також Boston Dynamics зауважує, що проєкт є комерційним, але не розповідає про його характеристики та вартість.
У повідомленні нагадують, що гідравлічний робот Atlas останнього покоління міг підіймати, а також маневрувати спектром важких обʼєктів неправильної форми. Компанія акцентує, що продовжує розвивати ці можливості та досліджує нові варіанти захватів для задоволення різних потреб у маніпуляціях, які можуть мати замовники.
- 27 жовтня минулого року стало відомо, що відомий робот-собака від Boston Dynamics тепер не тільки бігатиме й стрибатиме, а ще й розмовлятиме. Це стало можливим завдяки технології штучного інтелекту.
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