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Головна Технології Boston Dynamics презентувала повністю електричного робота-гуманоїда Atlas

Boston Dynamics презентувала повністю електричного робота-гуманоїда Atlas

17 квітня, 2024 середа
19:35
Технології людиноподібний робот

Інженерна компанія з робототехніки Boston Dynamics перезентувала свого нового робота, який є повністю електричним, - гуманоїда Atlas

Про це йдеться на сайті Boston Dynamics. 

"Ця остання версія робота Atlas базується на довгій історії інновацій, досліджень і розробок, що розширює межі мобільності всього тіла та бімануальних маніпуляцій", - стверджують у компанії. 

Зазначено, що електрична версія робота буде потужнішою й матиме ширший діапазон руху, ніж будь-яка модель попередніх поколінь. 

У компанії наголошують, що нові можливості штучного інтелекту й машинного навчання будуть реалізовані в гуманоїді Atlas, а його пробна експлуатація розпочнеться на заводах Hyundai. 

Також Boston Dynamics зауважує, що проєкт є комерційним, але не розповідає про його характеристики та вартість. 

У повідомленні нагадують, що гідравлічний робот Atlas останнього покоління міг підіймати, а також маневрувати спектром важких обʼєктів неправильної форми. Компанія акцентує, що продовжує розвивати ці можливості та досліджує нові варіанти захватів для задоволення різних потреб у маніпуляціях, які можуть мати замовники. 

  • 27 жовтня минулого року стало відомо, що відомий робот-собака від Boston Dynamics тепер не тільки бігатиме й стрибатиме, а ще й розмовлятиме. Це стало можливим завдяки технології штучного інтелекту.
Теги:
Світ
штучний інтелект
США
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