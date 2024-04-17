Boston Dynamics презентувала повністю електричного робота-гуманоїда Atlas

Про це йдеться на сайті Boston Dynamics.

"Ця остання версія робота Atlas базується на довгій історії інновацій, досліджень і розробок, що розширює межі мобільності всього тіла та бімануальних маніпуляцій", - стверджують у компанії.

Зазначено, що електрична версія робота буде потужнішою й матиме ширший діапазон руху, ніж будь-яка модель попередніх поколінь.

У компанії наголошують, що нові можливості штучного інтелекту й машинного навчання будуть реалізовані в гуманоїді Atlas, а його пробна експлуатація розпочнеться на заводах Hyundai.

Також Boston Dynamics зауважує, що проєкт є комерційним, але не розповідає про його характеристики та вартість.

У повідомленні нагадують, що гідравлічний робот Atlas останнього покоління міг підіймати, а також маневрувати спектром важких обʼєктів неправильної форми. Компанія акцентує, що продовжує розвивати ці можливості та досліджує нові варіанти захватів для задоволення різних потреб у маніпуляціях, які можуть мати замовники.