Через Дію від мобілізації забронювали вже 160 тис. працівників: де найбільше

Про це повідомила перша віцепрем'єрка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

"Бізнес продовжує активно бронювати своїх працівників завдяки порталу Дія. Станом на 14 серпня через Дію вже забронювали близько 160 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони. Цей процес відбувається автоматично, що дозволяє скоротити, як час подачі документів бізнесом, так і час очікування отримання результатів", - констатувала вона.

За її даними, найбільше працівників забронювали підприємства у:

Київській області – 55 тис.

Дніпропетровській області – 16,6 тис.

Львівській області – 13,7 тис.

Харківській області – 9,7 тис.

Одеській області – 7,7 тис.

У Мінекономіки також нагадали алгоритм електронного бронювання.

1. Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації, які відповідно до законодавства мають право бронювати працівників.

2. Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає в Дії списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

3. Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно, а також сканує її дані в реєстрі Оберіг.

4. Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику підприємства в особистий кабінет із даними про результат розгляду.

5. У разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.

Для тих, хто бажає отримати бронювання у паперовій формі, і надалі доступна така можливість, резюмували у відомстві.