Держагентство PlayCity та Meta заблокували в instagram 7 акаунтів за рекламу казино

Про це повідомило Мінцифри.

"Блогери систематично просували онлайн-казино через Stories — публікували відео з виграшами й залишали активні посилання на сайти. Це порушення закону, за яке разом з Meta заблокували акаунти", – йдеться в матеріалі.

Відомство нагадало, рекламувати азартні ігри можна відповідно до таких правил:

вона можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо;

позначка 21+ для такого контенту;

рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди;

показувати в рекламі неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів, заборонено;

мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

"Дякуємо Meta за швидку реакцію на проблему. Закон — єдиний для всіх гравців ринку. І кожен порушник буде заблокований, незалежно від кількості підписників чи звʼязків зверху", – додали в міністерстві.