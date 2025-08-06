Держагентство PlayCity та Meta заблокували в instagram 7 акаунтів за рекламу казино
Державне агентство PlayCity разом з американською корпорацією Meta заблокували в соцмережі instagram 7 сторінок, котрі систематично рекламували казино
Про це повідомило Мінцифри.
"Блогери систематично просували онлайн-казино через Stories — публікували відео з виграшами й залишали активні посилання на сайти. Це порушення закону, за яке разом з Meta заблокували акаунти", – йдеться в матеріалі.
Відомство нагадало, рекламувати азартні ігри можна відповідно до таких правил:
- вона можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо;
- позначка 21+ для такого контенту;
- рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди;
- показувати в рекламі неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів, заборонено;
- мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.
"Дякуємо Meta за швидку реакцію на проблему. Закон — єдиний для всіх гравців ринку. І кожен порушник буде заблокований, незалежно від кількості підписників чи звʼязків зверху", – додали в міністерстві.
- 25 липня державне агентство PlayCity оштрафувало "Труха Україна" за нелегальну рекламу казино на 4,8 млн грн. Telegram-канал заявив, що жодного рішення суду стосовно цього ще не було.
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