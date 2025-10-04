Discord зламали через партнерів: що відомо про витік і кого він торкнувся
Популярна серед геймерів та студентів платформа чатів Discord виявила інцидент із безпекою, унаслідок якого стороння особа отримала несанкціонований доступ до одного з постачальників клієнтської підтримки
За офіційною заявою компанії, випадок зачепив обмежену кількість користувачів, які зверталися до служби підтримки або команди Trust & Safety. Важливо, що безпосередньо систему Discord не зламали — доступ обмежувався лише даними, які користувачі самі могли надавати у зверненнях, йдеться у пресрелізі сервісу.
За даними Discord, у зловмисників могла опинитися обмежена інформація, яку користувачі надавали у зверненнях до підтримки. Серед неї — особисті та контактні дані, частина платіжних реквізитів, IP-адреси, листування з агентами підтримки, окремі внутрішні корпоративні матеріали. Крім того, у поодиноких випадках був доступ до копій документів, що посвідчують особу, які надсилали користувачі для підтвердження віку.
При цьому паролі, повні номери карток та повідомлення у чатах Discord не постраждали.
У компанії запевняють, що одразу після виявлення інциденту відкликали доступ стороннього постачальника до системи заявок, залучили фахівців з кібербезпеки та повідомили правоохоронні органи. Користувачі, чиї дані могли бути скомпрометовані, отримають офіційне повідомлення від [email protected]
Discord закликав бути уважними до підозрілих повідомлень і наголосив, що ніколи не контактує з користувачами телефоном у подібних випадках.
Компанія підкреслила: "Захист приватності та безпеки користувачів залишається нашим головним пріоритетом. Ми прозоро інформуємо про інциденти, які стосуються особистих даних".
21 вересня нардеп-"слуга" Федієнко каже про витік у мережу даних 20 млн українців. Мінцифри стверджує, що файл є підробним, а дані не походять з Дії.
