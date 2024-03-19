Дія.Engine номінували на міжнародну нагороду WSIS Prizes 2024
Українську платформу Дія.Engine номінували на міжнародну нагороду World Summit on the Information Society Prizes 2024
Про це інформує Мінцифри.
Вказано, що WSIS Prizes - це престижна міжнародна нагорода, яка присуджується за досягнення у використанні інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку інклюзивного інформаційного суспільства.
"Платформа Дія.Engine дає змогу зручно та безпечно автоматизовувати послуги та цифровізувати державні реєстри. Зараз на Платформі створюються більш ніж 50 реєстрів і понад 100 державних послуг. Саме за допомогою Дія.Engine створили Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри додали, що WSIS Prizes присуджується у 18 різних категоріях, серед яких електронне урядування, електронний бізнес, електронне навчання, електронне здоров'я та інші. Разом Дія.Engine у категорії електронне урядування змагаються ще 19 номінантів з різних країн. Переможці визначатимуться за результатами онлайн-голосування та оцінок журі, тож українців закликали підтримати Дія.Engine за посиланням. Свій голос можна віддати до 31 березня.
- 19 вересня 2023 року Україна запустила платформу Дія.Engine, що є новим кроком до цифрової трансформації. Завдяки їй органи влади можуть швидко та зручно розробляти реєстри, послуги та бази даних.
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