Дія.Engine номінували на міжнародну нагороду WSIS Prizes 2024

Про це інформує Мінцифри.

Вказано, що WSIS Prizes - це престижна міжнародна нагорода, яка присуджується за досягнення у використанні інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку інклюзивного інформаційного суспільства.

"Платформа Дія.Engine дає змогу зручно та безпечно автоматизовувати послуги та цифровізувати державні реєстри. Зараз на Платформі створюються більш ніж 50 реєстрів і понад 100 державних послуг. Саме за допомогою Дія.Engine створили Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри додали, що WSIS Prizes присуджується у 18 різних категоріях, серед яких електронне урядування, електронний бізнес, електронне навчання, електронне здоров'я та інші. Разом Дія.Engine у категорії електронне урядування змагаються ще 19 номінантів з різних країн. Переможці визначатимуться за результатами онлайн-голосування та оцінок журі, тож українців закликали підтримати Дія.Engine за посиланням. Свій голос можна віддати до 31 березня.