Державні реєстри та послуги на новому рівні: в Україні запустили Дія.Engine

Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Платформа Дія.Engine дозволяє органам влади легко та швидко створювати реєстри, автоматизувати послуги та бази даних. Завдяки цьому, держава зможе економити мільйони гривень, покращувати безпеку та якість сервісів для громадян.

За даними міністра, Україна має багато застарілих та ненадійних баз даних та систем, які піддаються кіберзагрозам. Деякі з них навіть не цифрові, а паперові чи електронні таблиці. Щоб стати справжньою цифровою державою, потрібно їх оновити та трансформувати.

З цією метою була створена платформа Дія.Engine, на якій вже розроблено 50 реєстрів, які допомагають українцям. Один із них - Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який сприяє запуску послуги єВідновлення в Дії. Завдяки цьому сервісу, можна отримати компенсацію за знищене майно через конфлікт на сході.

Повідомляється, що платформа Дія.Engine дуже проста в користуванні. Для створення реєстрів та послуг не потрібно мати великий досвід чи високу кваліфікацію. Федоров наголосив, що вже 70 розробників навчилися працювати з платформою і створюють нові та кращі цифрові сервіси для громадян.