Довідник Армія ID й одразу 5 нових рапортів: застосунок Армія+ оновили до нової версії
Застосунок Армія+, розроблений для військовослужбовців, оновили до версії 2.5.0. Розробники додали одразу кілька нових функцій
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Одним з ключових нововведень став Довідник Армія ID. Тепер користувачі зможуть зберігати ідентифікаційні дані своїх командирів, ТВО або СЕДО частин. Це дозволить швидше та зручніше подавати рапорти.
Окрім цього, функціонал застосунку розширився п'ятьма новими рапортами. Серед них:
- одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності);
- донація крові;
- довідка про доходи;
- довідка про обставини травми (Додаток 5);
- звільнення за досягненням граничного віку.
Також було оновлено рапорт на зміну місця служби. Тепер процес додавання необхідних документів став ще більш інтуїтивно зрозумілим. Застосунок дозволяє розпізнавати та сканувати документи безпосередньо через камеру смартфона, а система попереджає користувача про можливі дублікати.
- У застосунку monobank зʼявилася опція, яка дозволить користувачам поскаржитися на збори донатів за підозрою шахрайства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.53
- EUR Купівля 48.07Продаж 48.73
- Актуальне
- Важливе