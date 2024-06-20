Ferrari планує випустити свій перший електромобіль, - Reuters

Про це інформує Reuters.

Вартість авто перевищує середню ціну продажу близько 350 000 євро. Втім, вона може бути більшою, адже не включає додаткові функції та індивідуальні особливості, які можуть збільшити її на 15-20%.

Вказано, що автовиробник готується до відкриття заводу у північному італійському місті Маранелла, який вироблятиме цю модель електромобіля і може збільшити серійне виробництво на третину. Там планують збудувати додаткову лінію складання транспортних засобів і хочуть виготовляти бензинові та гібридні автомобілі, а також нові електрокари та компоненти до авто.