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Ferrari планує випустити свій перший електромобіль, - Reuters

20 червня, 2024 четвер
01:37
Технології Ferrari

Італійська компанія Ferrari наприкінці наступного року планує випустити свій перший електромобіль: його вартість складатиме щонайменше 535 000 доларів

Зміст

Про це інформує Reuters

Вартість авто перевищує середню ціну продажу близько 350 000 євро. Втім, вона може бути більшою, адже не включає додаткові функції та індивідуальні особливості, які можуть збільшити її на 15-20%. 

Вказано, що автовиробник готується до відкриття заводу у північному італійському місті Маранелла, який вироблятиме цю модель електромобіля і може збільшити серійне виробництво на третину. Там планують збудувати додаткову лінію складання транспортних засобів і хочуть виготовляти бензинові та гібридні автомобілі, а також нові електрокари та компоненти до авто.

  • Раніше китайський технологічний гігант Xiaomi заявив про старт продажів своїх перших електромобілів. Після цієї заяви акції Xiaomi підскочили більш ніж на 10% у Гонконзі.
Теги:
Світ
Італія
авто
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