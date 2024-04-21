Фізик Мічіо Каку: квантові технології здолають онкологію й зроблять інтернет "мозковим", але безсильні перед бажанням вести війни
Американський фізик-теоретик і популяризатор науки Мічіо Каку вважає, що квантові технології здатні здолати онкологію, зроблять інтернет "мозковим", але безсильні перед глобальним потеплінням
Про це пише ВВС Україна.
Мічіо Каку відомий тим, що зумів пояснити на широкий загал складні наукові теорії. Він професор теоретичної фізики в Міському університеті Нью-Йорка. В одній зі своїх праць Каку розглядає можливості квантових комп'ютерів для вирішення деяких з найнагальніших проблем, які нині стоять перед людством.
Однією з таких проблем є онкологічні захворювання. І фізик переконаний, що в майбутньому квантові комп’ютери будуть спроможні розв’язати і цю проблему. Ба більше - за допомогою технологій люди зможуть спрогнозувати майбутню пухлину задовго до появи.
"Припустимо, що ваш ДНК-код можна буде легко зчитувати щоразу, коли ви, наприклад, приймаєте душ або йдете в туалет. І за нинішнім станом ДНК можна буде спрогнозувати, що на вас чекає в майбутньому. Ракову пухлину можна буде передбачити за десять років до того, як вона розвинеться", - каже фізик.
Крім того він переконаний, що Інтернету у такому вигляді, як він є зараз,такоє не буде. Мережею можна буде користуватися за допомогою мозку.
"Цифрові технології надто повільні та надто грубі. Інтернет майбутнього буде квантовим і зіллється з мозком. Він називатиметься "брейнет". Людина буде просто думати, а її думки переноситимуться по всьому світу, взаємодіючи з іншими думками чи речами. Тому дроти нам більше не знадобляться. Достатньо просто подумати, а брейнет зробить все інше", - каже Мічіо Каку.
Штучний інтелект
Також фізик висловив свою думку стосовно ШІ, адже останнім часом часто говорять про його небезпеку.
Каку ж вважає, що світові загрожує людство, яке виходить зі штучного інтелекту. І тут існує дві потенційні загрози: це дрони, які спроможні розпізнавати людей: "Таким чином у нас з'явиться автоматична машина для вбивства. Машина, яка зможе літати, яка зможе спостерігати за місцевістю, ідентифікувати конкретну людину та вбити її, наприклад, влаштувавши якусь аварію".
Але другою і значно більшою загрозою будете те, коли з'явиться ШІ, який наближається до інтелекту людини.
"Цілком можливо, що через 100 років у нас з'являться роботи, які практично не відрізняються від людей. До цього моменту ми маємо зробити все можливе, щоб у них не з'явилася власна думка, і щоб вони в жодному разі й подумати не могли напасти на нас. Ми повинні будемо вставити в їхній мозок чіп, який би їх відключав, якщо у них тільки виникнуть думки про вбивство", - наголошує фізик.
Із чим не впораються квантові комп’ютери
Фізик Мічіо Каку вважає, що квантові комп'ютери допоможуть вирішити проблему глобального потепління, в змозі створити термоядерні електростанції, які не виробляють ядерних відходів і стануть джерелом підвищення добробуту суспільства.
“Але є одна річ, яка зараз квантовим комп'ютерам не по зубах: викорінення таких людських слабкостей, як бажання вести війни чи заздрість…Еволюція нагородила нас безліччю рис, одні з яких сприятливі і приносять людству користь, інші – ні. Але еволюцію це не хвилює. Вона просто створює людей, здатних вижити. І якщо для виживання потрібно вбити інших людей, то з погляду еволюції нехай так воно і буде. І саме тому люди настільки далекі від досконалості”, - переконаний фізик.
- 14 лютого стало відомо, що Південна Корея презентує цього року хмарні сервіси з використанням місцевих квантових комп’ютерів. Також у Сеулі розпочнуться тестові польоти транспортних засобів міської повітряної мобільності.
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