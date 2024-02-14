Південна Корея цьогоріч запустить хмарні сервіси, використовуючи квантові комп'ютери

Про це заявило міністерство економіки та фінансів країни, повідомляє Yonhap.

Згідно з установою, у другій половині 2024 року південнокорейський уряд запустить хмарні сервіси на основі 20-кубітних квантових комп’ютерів для громадськості. Водночас країна почне розробку технологій для досконалішої 50-кубітної обчислювальної системи до 2026 року.

Випробувальні польоти транспортних засобів у секторі мобільності наступного покоління над водним шляхом, який з’єднує річку Хан і Жовте море, планують розпочати з серпня. Відомо, що вони триватимуть до червня 2025 року, адже Південна Корея має намір розпочати комерційні послуги наступного року.

Зазначено, такі плани - частина проєктів, які виконує уряд, аби розвивати передові технології в країні.