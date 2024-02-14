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Південна Корея цьогоріч запустить хмарні сервіси, використовуючи квантові комп'ютери

14 лютого, 2024 середа
14:21
Технології Південна Корея

Південна Корея презентує цього року хмарні сервіси з використанням місцевих квантових комп’ютерів. Також у Сеулі розпочнуться тестові польоти транспортних засобів міської повітряної мобільності

Про це заявило міністерство економіки та фінансів країни, повідомляє Yonhap.

Згідно з установою, у другій половині 2024 року південнокорейський уряд запустить хмарні сервіси на основі 20-кубітних квантових комп’ютерів для громадськості. Водночас країна почне розробку технологій для досконалішої 50-кубітної обчислювальної системи до 2026 року.

Випробувальні польоти транспортних засобів у секторі мобільності наступного покоління над водним шляхом, який з’єднує річку Хан і Жовте море, планують розпочати з серпня. Відомо, що вони триватимуть до червня 2025 року, адже Південна Корея має намір розпочати комерційні послуги наступного року.

Зазначено, такі плани - частина проєктів, які виконує уряд, аби розвивати передові технології в країні.

  • 6 січня у Китаї запустили автономний надпровідний квантовий комп’ютер третього покоління "Origin Wukong".
Теги:
Світ
Південна Корея
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