У Китаї запустили автономний надпровідний квантовий комп’ютер третього покоління

Про це повідомляє CGTN.

Як зазначає заступник директора дослідницького центру квантових обчислень Anhui Quantum Computing Engineering Research Center Конг Вейченг, загальна ефективність роботи квантового комп’ютера зросла в десятки разів завдяки застосуванню третього покоління квантової обчислювальної системи вимірювання та контролю.

Новий квантовий комп’ютер оснащений 72-кубітним надпровідним квантовим чипом "чип Wukong", який наразі є найдосконалішим застосовним квантовим комп’ютером у Китаї.

Загалом чип має 198 кубітів, включаючи 72 кубіти та 126 з’єднувачів.

Керівник дослідницької групи надпровідного квантового комп’ютера третього покоління Го Гопін зауважив, що, хоч Китай і досяг певного прогресу в цій галузі, очевидно, що існує чимала прогалина порівняно з іншими провідними світовими гравцями квантового обчислення.

"Перше та друге покоління "Origin Wukong" вже доставлено користувачам у Китаї", - йдеться у повідомленні.

Довідка: Кубіт (квантовий біт) - це носій квантової інформації та аналог біта у квантовому світі, основний елемент будь-яких квантових обчислювачів.