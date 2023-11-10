Природні сполуки, квантові матеріали, плазмові технології та історія - в Україні відкриють центри передових досліджень
Україна планує створити 4 спільні з Німеччиною центри передових досліджень.
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
Чотири спільні проєкти зі створення німецько-українських центрів передових досліджень затвердили на зустрічі представників німецького й українського урядів та спільнот українських і німецьких науковців.
Центри функціонуватимуть завдяки фінансуванню німецької сторони та під керівництвом німецьких та українських учених. Німеччина виділила на їхнє створення близько 10 мільйонів євро.
Згідно з проєктами, Центр передового дослідження природних сполук CENtR працюватиме для розроблення стратегій відкриття та медичного застосування нових біоактивних протиінфекційних засобів.
Центр передового дослідження квантових матеріалів GU-QuMat – для пошуку нових квантових матеріалів для створення технологій майбутнього.
Центр передового дослідження плазмових технологій PLASMA-SPIN-ENERGY працюватиме над використанням плазмових технологій у виробництві спінтронних компонентів, які, зокрема, є основою для комп’ютерів наступного покоління.
Центр передового дослідження німецько-української та європейської історії ХХ століття ЕUU20 вивчатиме правління двох основних злочинних режимів європейської історії минулого століття — нацистської Німеччини та Радянського Союзу за часів Сталіна.
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