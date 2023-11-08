В Україні видаватимуть сертифікати на вивчення англійської мови: подробиці

Про це в колонці для Forbes повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Ми запустили національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме вивчення англійської. Future Perfect – це доконана дія в майбутньому. Ми любимо майбутнє, готуємо майбутнє й робимо це свідомо, щоб капіталізувати країну. Щоб кожен в Україні став більше заробляти й міг себе повноцінно реалізувати. І цей проєкт допоможе пришвидшити результат", - написав він.

За його словами, влада планує роздавати сертифікати на кшталт тих, які видавали за вакцинацію від коронавірусу.

"Плануємо лончити нові проєкти майже щомісяця. Для всіх українців готуємо в форматі "єПідтримки" грошову допомогу для вивчення англійської. Схожий проєкт реалізували з "ковідними" сертифікатами, коли українці купували книги, ходили в спортзали. Цей досвід використаємо, щоб українці активніше вивчали мови", - пояснив Федоров.

Він наголосив, що масове вивчення англійської важливе для подальшого виховання майбутніх поколінь.

"Для дітей вивчення англійської стане обов’язковим із дитячого садочка. Це докорінна трансформація системи освіти, тому що потрібно підготувати педагогів, які викладатимуть у дошкіллі. Необхідно змінити тарифну сітку, заробітні плати, процес навчання. Це призведе до багатьох інших трансформацій", - зазначив міністр.