Шмигаль презентував програму з популяризації англійської мови в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 1 листопада, презентував національну програму з популяризації англійської мови в Україні: її планують зробити доступною для кожного українця
Про це Шмигаль повідомив у telegram.
За його словами, одним зі складників реалізації реформ та процесу вступу України в ЄС є інтеграція України у єдиний мовний простір, у якому англійська є мовою міжнародного спілкування. Тож уряд планує запустити "всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови". Як заявив Шмигаль, вона буде доступною для кожного українця, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання, і враховуватиме індивідуальні особливості людини. Крім того, буде відкритий доступ до освітніх ресурсів.
"Все розпочинається з держслужбовців. Наразі в Україні володіння англійською мовою є обов'язковим лише для держслужбовців категорії "А". Але вимога часу - щоб усі керівники послуговувалися англійською на рівні не нижче B2. Від цього напряму залежить якість управління та успіх усіх реформ", - наголосив прем'єр.
Він підкреслив, що можливість обмінюватися досвідом за допомогою англійської мови - найкращий шлях до порозуміння і започаткування нових бізнес-проєктів. Шмигаль вказав, що українці створюють конкурентні продукти та сервіси і їхньому просуванню зможе допомогти знання мови міжнародного спілкування.
"Вже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають переваги на ринку праці. Це вища зарплата, більше кар’єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби отримувати новий фах", - сказав Шмигаль.
Крім того, на його думку, англійська допоможе взаємодіяти з іноземними партнерами на новому рівні та спростить уніфікацію з ЄС стандартів, норм і правил.
- 28 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт, згідно з яким передбачається закріпити статус англійської як "мови міжнародного спілкування". У обґрунтуванні проєкту зазначається, що англійська є офіційною де-юре у 58 зі 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій. Також вона є однією з шести мов Організації Об’єднаних Націй та офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.
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