Шмигаль презентував програму з популяризації англійської мови в Україні

Про це Шмигаль повідомив у telegram.

За його словами, одним зі складників реалізації реформ та процесу вступу України в ЄС є інтеграція України у єдиний мовний простір, у якому англійська є мовою міжнародного спілкування. Тож уряд планує запустити "всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови". Як заявив Шмигаль, вона буде доступною для кожного українця, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання, і враховуватиме індивідуальні особливості людини. Крім того, буде відкритий доступ до освітніх ресурсів.

"Все розпочинається з держслужбовців. Наразі в Україні володіння англійською мовою є обов'язковим лише для держслужбовців категорії "А". Але вимога часу - щоб усі керівники послуговувалися англійською на рівні не нижче B2. Від цього напряму залежить якість управління та успіх усіх реформ", - наголосив прем'єр.

Він підкреслив, що можливість обмінюватися досвідом за допомогою англійської мови - найкращий шлях до порозуміння і започаткування нових бізнес-проєктів. Шмигаль вказав, що українці створюють конкурентні продукти та сервіси і їхньому просуванню зможе допомогти знання мови міжнародного спілкування.

"Вже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають переваги на ринку праці. Це вища зарплата, більше кар’єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби отримувати новий фах", - сказав Шмигаль.

Крім того, на його думку, англійська допоможе взаємодіяти з іноземними партнерами на новому рівні та спростить уніфікацію з ЄС стандартів, норм і правил.