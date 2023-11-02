Українці отримали безплатний рremium-доступ до застосунку з вивчення мов Promova
Платформа з вивчення мов Promova долучилась до національної програми з популяризації англійської Future Perfect: українці отримали безплатний рremium-доступ до застосунку на три роки
Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
У Мінцифри повідомили, що Promova входить до десятки найкращих застосунків з вивчення мов, його завантажили вже понад 12 мільйонів користувачів по всьому світу. Крім того, платформа має українське коріння.
Для того, щоб отримати безоплатний преміумдоступ до всіх мовних курсів на платформі на три роки потрібно зареєструватися та підтвердити громадянство за допомогою Дія.Підпису.
У Мінцифри розповіли, які переваги має Promova. Зокрема, на платформі є уроки для всіх рівнів знання мови, від початкового до просунутого. Крім того, платформа пропонує курси з бізнес-англійської та англійської для подорожей, уроки по серіалах та практику з носіями мови.
Застосунок Promova можна завантажити за посиланням.
- 1 листопада в Україні презентували національну програму з популяризації англійської мови в Україні. Її планують зробити доступною для кожного українця.
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