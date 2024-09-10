Google сплатить штраф Єврокомісії у €2,4 млрд через зловживання своїм сервісом
Компанія Google програла суд, відповідно до якого сплатить ЄС штраф у розмірі €2,4 млрд, який Європейська комісія раніше наклала через зловживання своїм сервісом Google Shopping
Про це повідомляє Euronews.
У 2017 році Європейська комісія звинуватила Google у наданні переваги своєму сервісу порівняння цін Google Shopping, що було не вигідно для конкурентів.
Через це компанію та її материнську компанію Alphabet зобовʼязали сплатити штраф, який тоді був найбільшим, що ЄК коли-небудь накладала в межах своїх антимонопольних повноважень.
Зазначено, що Google не змогла оскражити таке рішення в Загальному суді ЄС і потім подала апеляцію до Суду ЄС вищої інстанції.
"У світлі характеристик ринку і конкретних обставин справи, поведінка Google була дискримінаційною і не підпадає під визначення конкуренції", - сказали судді, відхиливши апеляцію Google і Alphabet.
Водночас у компанії "розчаровані рішенням суду", додавши, що вона внесла у 2017 році зміни для виконання рішення Єврокомісії стосовно рівного ставлення до конкурентів.
- 25 березня стало відомо, що Європейський Союз розпочав розслідування щодо того, як Apple, Google та Meta дотримуються закону ЄС про цифрові ринки, мета якого - обмежити вплив компаній.
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