Google сплатить штраф Єврокомісії у €2,4 млрд через зловживання своїм сервісом

Про це повідомляє Euronews.

У 2017 році Європейська комісія звинуватила Google у наданні переваги своєму сервісу порівняння цін Google Shopping, що було не вигідно для конкурентів.

Через це компанію та її материнську компанію Alphabet зобовʼязали сплатити штраф, який тоді був найбільшим, що ЄК коли-небудь накладала в межах своїх антимонопольних повноважень.

Зазначено, що Google не змогла оскражити таке рішення в Загальному суді ЄС і потім подала апеляцію до Суду ЄС вищої інстанції.

"У світлі характеристик ринку і конкретних обставин справи, поведінка Google була дискримінаційною і не підпадає під визначення конкуренції", - сказали судді, відхиливши апеляцію Google і Alphabet.

Водночас у компанії "розчаровані рішенням суду", додавши, що вона внесла у 2017 році зміни для виконання рішення Єврокомісії стосовно рівного ставлення до конкурентів.