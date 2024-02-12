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Головна Технології Google виділить €25 млн на навчання європейців у сфері ШІ

Google виділить €25 млн на навчання європейців у сфері ШІ

12 лютого, 2024 понедiлок
10:34
Технології Google

Компанія Google планує виділити 25 мільйонів євро для навчання користувачів у країнах Європи користуватися штучним інтелектом (ШІ)

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія відкрила прийом заявок для соціальних підприємств і некомерційних організацій, які можуть допомогти охопити тих, хто, швидше за все, отримає користь від навчання.

Google також проведе серію навчань для підтримки компаній, які використовують штучний інтелект для масштабування свого бізнесу. Компанія також розширила свої безкоштовні онлайн-курси з ШІ до 18 мов.

"Дослідження показують, що переваги штучного інтелекту можуть посилити існуючу нерівність, особливо у сфері економічної безпеки та зайнятості. Нова програма допоможе людям по всій Європі розвивати свої знання, навички та впевненість у сфері ШІ, гарантуючи, що ніхто не залишиться позаду", - наголосив виконавчий директор центру громадського впливу Адріан Браун, який керує некомерційною програмою разом з Google.

  • Напередодні повідомлялося, що Google впровадить нову функцію на основі генеративного штучного інтелекту в Google Maps, яка зможе допомогти в пошуку місць на основі конкретних вподобань користувача.
Теги:
Світ
ЄС
Європа
штучний інтелект
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