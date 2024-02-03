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У Google Maps з'явиться нова функція з генеративним штучним інтелектом

3 лютого, 2024 субота
06:14
Технології Google

Google впроваджує нову функцію на основі генеративного штучного інтелекту в Google Maps, яка зможе допомогти в пошуку місць на основі конкретних вподобань користувача

Про це пише The Verge.

Зазначається, що функція відповідатиме на запити щодо рекомендацій будь-яких місць – наприклад ресторанів чи магазинів - аналізуючи детальну інформацію Maps про більш ніж 250 млн місць та відгуки понад 300 млн учасників спільноти.

Нова функція спочатку буде доступна в США. Поки що не повідомляється, коли вона пошириться на інші країни.

Сама компанія Google описує можливість використання цієї функції таким чином:

"Припустимо, ви відвідуєте Сан-Франциско і хочете запланувати кілька годин на пошуки унікальних вінтажних знахідок. Просто запитайте у Maps те, що ви шукаєте, наприклад "місця з вінтажною атмосферою в Сан-Франциско". Наші моделі штучного інтелекту будуть аналізувати наявну інформацію Maps про прилеглі підприємства та місця, а також фотографії, оцінки та відгуки спільноти Maps, щоб давати вам рекомендації, що заслуговують на довіру".

Google заявляє, що співпраця зі спільнотою учасників Local Guides гарантуватиме, що функція з генеративним ШІ буде використовуватися продумано.

Місцеві гіди, які існують з 2019 року, описуються як "глобальна спільнота дослідників, які пишуть відгуки, діляться фотографіями, відповідають на запитання, додають або редагують місця та перевіряють факти на Google Maps ".

  • Напередодні повідомлялося, що компанія Google передасть 5 тис. цифрових ключів безпеки українським держслужбовцям. Це дасть змогу посилити кібербезпеку.
Теги:
Світ
штучний інтелект
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