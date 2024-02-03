У Google Maps з'явиться нова функція з генеративним штучним інтелектом
Google впроваджує нову функцію на основі генеративного штучного інтелекту в Google Maps, яка зможе допомогти в пошуку місць на основі конкретних вподобань користувача
Про це пише The Verge.
Зазначається, що функція відповідатиме на запити щодо рекомендацій будь-яких місць – наприклад ресторанів чи магазинів - аналізуючи детальну інформацію Maps про більш ніж 250 млн місць та відгуки понад 300 млн учасників спільноти.
Нова функція спочатку буде доступна в США. Поки що не повідомляється, коли вона пошириться на інші країни.
Сама компанія Google описує можливість використання цієї функції таким чином:
"Припустимо, ви відвідуєте Сан-Франциско і хочете запланувати кілька годин на пошуки унікальних вінтажних знахідок. Просто запитайте у Maps те, що ви шукаєте, наприклад "місця з вінтажною атмосферою в Сан-Франциско". Наші моделі штучного інтелекту будуть аналізувати наявну інформацію Maps про прилеглі підприємства та місця, а також фотографії, оцінки та відгуки спільноти Maps, щоб давати вам рекомендації, що заслуговують на довіру".
Google заявляє, що співпраця зі спільнотою учасників Local Guides гарантуватиме, що функція з генеративним ШІ буде використовуватися продумано.
Місцеві гіди, які існують з 2019 року, описуються як "глобальна спільнота дослідників, які пишуть відгуки, діляться фотографіями, відповідають на запитання, додають або редагують місця та перевіряють факти на Google Maps ".
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