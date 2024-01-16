Google допоможе українським держслужбовцям уникнути кібератак: подробиці

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Застарілі методи автентифікації роблять дані чутливими до кібератак. Щоб цьому запобігти, компанія Google передає 5 тисяч цифрових ключів безпеки державним службовцям", - написав він.

За його словами, цифрові ключі замінюють традиційні паролі фізичною перевіркою, що значно посилює безпеку облікових записів і допоможе захистити критичні операції.

Для того аби держслужбовці навчилися користуватися цифровими ключами, Google проведе для них тренінги.

"Крім цього, Google та Україна разом працюватимуть над семінарами з кібербезпеки, щоб обмінюватися досвідом і розробляти нові стратегії для захисту даних", - повідомив Федоров.

Він наголосив, що основою для підтримки цифрової інфраструктури є хмарні технології та кібербезпека, і партнери зацікавлені в тому, щоб перенести основні процеси виробництва IT-серверів на "хмари".