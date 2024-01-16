Google допоможе українським держслужбовцям уникнути кібератак: подробиці
Компанія Google передає 5 тис. цифрових ключів безпеки українським держслужбовцям. Це дасть змогу посилити кібербезпеку
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Застарілі методи автентифікації роблять дані чутливими до кібератак. Щоб цьому запобігти, компанія Google передає 5 тисяч цифрових ключів безпеки державним службовцям", - написав він.
За його словами, цифрові ключі замінюють традиційні паролі фізичною перевіркою, що значно посилює безпеку облікових записів і допоможе захистити критичні операції.
Для того аби держслужбовці навчилися користуватися цифровими ключами, Google проведе для них тренінги.
"Крім цього, Google та Україна разом працюватимуть над семінарами з кібербезпеки, щоб обмінюватися досвідом і розробляти нові стратегії для захисту даних", - повідомив Федоров.
Він наголосив, що основою для підтримки цифрової інфраструктури є хмарні технології та кібербезпека, і партнери зацікавлені в тому, щоб перенести основні процеси виробництва IT-серверів на "хмари".
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