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Головна Технології Google звільнила 28 працівників, які протестували проти контракту компанії з Ізраїлем

Google звільнила 28 працівників, які протестували проти контракту компанії з Ізраїлем

18 квітня, 2024 четвер
21:04
Технології Google

Компанія Google звільнила 28 співробітників через те, що ті брали участь у сидячих протестах в офісах проти укладення контракту з урядом Ізраїля про надання послуг хмарних обчислень

Про це повідомляє The Verge. 

Угода, проти якої протестували працівники, передбчає законтрактований на $1,2 млрд проєкт щодо надання уряду Ізраїля послуг хмарних обчислень із використанням штучного інтелекту й охопленням центрів обробки даних та іншої хмарної інфраструктури.

У матеріалі вказують, що звільнили й тих співробітників, хто силоміць займав офіс у Нью-Йорку генерального директора Google Cloud Томаса Куріана протягом багатьох годин поспіль. Потім їх затримала поліція. 

"Ми провели розслідування щодо залучених співробітників і перекрили їм доступ до наших систем. Тих, хто відмовлявся вийти, правоохоронні органи заарештовували та видаляли з наших офісів. Після розслідування сьогодні ми звільнили 28 співробітників, яких визнали причетними. Ми продовжуватимемо розслідування та вживатимемо необхідних заходів", - заявив Куріан.

Керівник відділу глобальної безпеки Google Кріс Ракоу висловився, що така поведінка працівників порушує правила компанії.

"Такій поведінці не місце на нашому робочому місці, і ми не будемо її терпіти. Це явно порушує низку правил, яких повинні дотримуватися всі працівники, зокрема наш Кодекс поведінки та політику щодо переслідувань, дискримінації, помсти, стандартів поведінки та проблем на робочому місці", - сказав він.

Водночас група No Tech for Apartheid, що організувала протести, назвала звільнення працівників "кричущим актом відплати". 

"За три роки, які ми організовували проти Project Nimbus, ми ще не почули жодного керівника відносно наших занепокоєнь. Працівники Google мають право мирно протестувати проти умов праці. Ці звільнення, очевидно, зроблені у відповідь", - йдеться в повідомленні групи. 

Зазначено, колишні працівники Google протестували не лише проти співпраці з ізраїльським урядом, а й проти участі компанії у проєкті Nimbus, до якого водночас залучений Amazon. 

  • 12 березня стало відомо, що Google обмежує свого чат-бота Gemini у відповідях на питання, що стосуються виборів, які проходитимуть у різних країнах світу цього року.

Теги:
Світ
Ізраїль
штучний інтелект
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