Гуманоїд з Китаю став найшвидшим серед роботів
Гуманоїд H1 від китайської компанії Unitree Robotics встановив новий світовий рекорд зі швидкості руху в 11,9 км/год
Про це повідомляє New Atlas.
Як зазначають учені, висота H1 становить 1805 мм, вага - приблизно 47 кг, а вантажопідйомність - до 30 кг.
Робот знімає навколишнє середовище на 360 градусів за допомогою встановленої на голові камери з датчиком глибини від компанії Intel. Дані з цих пристроїв аналізуються в режимі реального часу за допомогою двох мікропроцесорів.
На відео, опублікованому 1 березня, остання версія H1 під назвою Evolution V3.0 демонструє ходьбу по рівній поверхні зі швидкістю 3,3 м/с. За даними Unitree, це новий світовий рекорд для повнорозмірного людиноподібного робота.
Окрім цього, китайський робот здатен танцювати, демонструючи координацію всього тіла, підніматися і спускатися сходами, а також стрибати.
- У лютому виробник гуманоїдних роботів 1X, якому компанія OpenAI надала свої чіпи минулого року на суму 25 млн доларів, оприлюднив відео, на якому зображено гуманоїдів Eve, що працюють повністю автономно.
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