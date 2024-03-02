Гуманоїд з Китаю став найшвидшим серед роботів

Про це повідомляє New Atlas.

Як зазначають учені, висота H1 становить 1805 мм, вага - приблизно 47 кг, а вантажопідйомність - до 30 кг.

Робот знімає навколишнє середовище на 360 градусів за допомогою встановленої на голові камери з датчиком глибини від компанії Intel. Дані з цих пристроїв аналізуються в режимі реального часу за допомогою двох мікропроцесорів.

На відео, опублікованому 1 березня, остання версія H1 під назвою Evolution V3.0 демонструє ходьбу по рівній поверхні зі швидкістю 3,3 м/с. За даними Unitree, це новий світовий рекорд для повнорозмірного людиноподібного робота.

Окрім цього, китайський робот здатен танцювати, демонструючи координацію всього тіла, підніматися і спускатися сходами, а також стрибати.