"ГУРКІТ на болотах": до дня ГУР запустили fun-гру для збору коштів на дрон "Маґура"
Стартувала перша частина ініціативи до дня Головного управління розвідки, який відзначаємо 7 вересня, – "ГУРКІТ від ГУРу"
Про це повідомили організатори.
Fun-гра "ГУРКІТ на болотах" стане частиною масштабного благодійного збору на сучасний український дрон "Маґура”. Головна мета кампанії – зібрати 10 мільйонів гривень, що дозволить українським розвідникам і надалі успішно виконувати бойові завдання й наближати нашу перемогу.
Кампанія офіційно стартувала у п'ятницю, 6 вересня, із запуском інноваційної fun-гри, де кожен може спробувати себе в ролі оператора дрона "Маґура". Учасники гри зможуть потренуватися знищувати ворожі кораблі, символічно підтримуючи розвідників своїм донатом на дрон, який використають для реальних операцій на фронті.
Посилання на гру - https://gurkit.io/
Другою частиною кампанії стане відкриття муралу
Через кілька тижнів після запуску гри буде презентовано мурал під назвою "Мудрий панує над зірками", над яким уже працює відомий український художник-мураліст Володимир Манжос. Цей мурал буде присвячений діяльності ГУР МО та стане ще одним потужним символом підтримки його діяльності.
Окрім того, кожен, хто зробить свій внесок у збір, отримає шанс виграти один із цінних призів. Посилання на банку збору – https://send.monobank.ua/jar/2Z2G9sPcZi
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