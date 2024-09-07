"ГУРКІТ на болотах": до дня ГУР запустили fun-гру для збору коштів на дрон "Маґура"

Про це повідомили організатори.

Fun-гра "ГУРКІТ на болотах" стане частиною масштабного благодійного збору на сучасний український дрон "Маґура”. Головна мета кампанії – зібрати 10 мільйонів гривень, що дозволить українським розвідникам і надалі успішно виконувати бойові завдання й наближати нашу перемогу.

Кампанія офіційно стартувала у п'ятницю, 6 вересня, із запуском інноваційної fun-гри, де кожен може спробувати себе в ролі оператора дрона "Маґура". Учасники гри зможуть потренуватися знищувати ворожі кораблі, символічно підтримуючи розвідників своїм донатом на дрон, який використають для реальних операцій на фронті.

Посилання на гру - https://gurkit.io/

Другою частиною кампанії стане відкриття муралу

Через кілька тижнів після запуску гри буде презентовано мурал під назвою "Мудрий панує над зірками", над яким уже працює відомий український художник-мураліст Володимир Манжос. Цей мурал буде присвячений діяльності ГУР МО та стане ще одним потужним символом підтримки його діяльності.

Окрім того, кожен, хто зробить свій внесок у збір, отримає шанс виграти один із цінних призів. Посилання на банку збору – https://send.monobank.ua/jar/2Z2G9sPcZi