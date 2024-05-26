Ілон Маск планує побудувати суперкомп’ютер для наступної версії свого чат-бота Grok
Ілон Маск заявив, що його стартап у сфері штучного інтелекту xAI планує побудувати суперкомп'ютер для наступної версії свого чат-бота Grok
Про це повідомляє Reuters.
Згідно зі звітом для інвесторів, Маск має намір запустити запропонований суперкомп'ютер до осені 2025 року. За його словами, xAI може співпрацювати з Oracle.
Під час презентації Маск повідомив, що після завершення роботи з'єднані групи мікросхем - флагманські графічні процесори H100 від Nvidia - будуть щонайменше в чотири рази більшими за найбільші кластери графічних процесорів, які існують сьогодні.
За інформацією видання, графічні процесори Nvidia H100 може бути важко отримати через високий попит, оскільки вони домінують на ринку чіпів для центрів обробки даних для ШІ.
Раніше Маск заявляв, що для навчання моделі Grok 2 знадобилося близько 20 000 графічних процесорів Nvidia H100, додавши, що модель Grok 3 і наступні потребуватимуть 100 000 чіпів Nvidia H100.
- 21 травня повідомлялось, що гендиректор Microsoft Сатья Наделла представив новий бренд ноутбуків Copilot Plus PC із вбудованим штучним інтелектом та підтримкою його функцій в операційній системі.
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