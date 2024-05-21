Microsoft представила нові ноутбуки з вбудованим штучним інтелектом

Про це пише The Verge.

Зазначається, що можливості ШІ стануть доступними завдяки нейронному процесору, який входить до складу ноутбуків. Однією з головних стане функція Recall, яка має використовувати ШІ для "фотографічної пам’яті" для пошуку всього, що ви робили та бачили на своєму ПК.

Як розповідає компанія, комп’ютери Copilot+ організовують інформацію так само, як і ми – на основі зв’язків і асоціацій, унікальних для кожного з наших індивідуальних переживань. Recall дозволить прокручувати хронологічну стрічку, у якій відображатимуться останні відвідані теки, відкриті файли, сторінки у браузері та навіть чати у месенджерах.

У Microsoft додали, що Recall використовує ваш персональний семантичний індекс, створений і повністю збережений на вашому пристрої. Ваші скриншоти та моменти належатимуть лише вам і вони залишаються локально на вашому ПК.

Користувачі можуть видаляти окремі знімки, налаштовувати та видаляти діапазони часу в налаштуваннях або призупиняти в будь-який момент просто за допомогою значка на панелі завдань. Також можливо фільтрувати програми та вебсайти від збереження.

Як стверджують у Microsoft, нові ноутбуки будуть на 58 відсотків швидшими за MacBook Air із процесором M3, а заряду батареї вистачить на цілий день. Однак не уточнюють, чи розповсюджується це на всі ноутбуки Copilot Plus PC, чи лише моделі, які переходять на процесори Qualcomm Arm.

Проте працюватиме ця функція далеко не на всіх ПК. Для її роботи будуть необхідні комп’ютери Copilot+ із процесорами Snapdragon X від Qualcomm. Також для роботи цієї функції є вимоги щодо пам’яті.

Мінімальний вільний простір у сховищі становить 256 ГБ, із яких 50 ГБ мають бути доступними. Recall зберігатиме 25 ГБ знімків, які відображатимуть файли, дії, вебсайти та інші активності за минулі три місяці. Цей ліміт можна буде збільшити, але якщо його переповнити, то старі знімки автоматично видалятимуться.