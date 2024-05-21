Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Microsoft представила нові ноутбуки з вбудованим штучним інтелектом

Microsoft представила нові ноутбуки з вбудованим штучним інтелектом

21 травня, 2024 вiвторок
09:59
Технології Copilot Plus PCs

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла представив новий бренд ноутбуків Copilot Plus PC із вбудованим штучним інтелектом та підтримкою його функцій в операційній системі

Зміст

Про це пише The Verge.

Зазначається, що можливості ШІ стануть доступними завдяки нейронному процесору, який входить до складу ноутбуків. Однією з головних стане функція Recall, яка має використовувати ШІ для "фотографічної пам’яті" для пошуку всього, що ви робили та бачили на своєму ПК.

Як розповідає компанія, комп’ютери Copilot+ організовують інформацію так само, як і ми – на основі зв’язків і асоціацій, унікальних для кожного з наших індивідуальних переживань. Recall дозволить прокручувати хронологічну стрічку, у якій відображатимуться останні відвідані теки, відкриті файли, сторінки у браузері та навіть чати у месенджерах.

У Microsoft додали, що Recall використовує ваш персональний семантичний індекс, створений і повністю збережений на вашому пристрої. Ваші скриншоти та моменти належатимуть лише вам і вони залишаються локально на вашому ПК.

Користувачі можуть видаляти окремі знімки, налаштовувати та видаляти діапазони часу в налаштуваннях або призупиняти в будь-який момент просто за допомогою значка на панелі завдань. Також можливо фільтрувати програми та вебсайти від збереження.

Як стверджують у Microsoft, нові ноутбуки будуть на 58 відсотків швидшими за MacBook Air із процесором M3, а заряду батареї вистачить на цілий день. Однак не уточнюють, чи розповсюджується це на всі ноутбуки Copilot Plus PC, чи лише моделі, які переходять на процесори Qualcomm Arm.

Проте працюватиме ця функція далеко не на всіх ПК. Для її роботи будуть необхідні комп’ютери Copilot+ із процесорами Snapdragon X від Qualcomm. Також для роботи цієї функції є вимоги щодо пам’яті.

Мінімальний вільний простір у сховищі становить 256 ГБ, із яких 50 ГБ мають бути доступними. Recall зберігатиме 25 ГБ знімків, які відображатимуть файли, дії, вебсайти та інші активності за минулі три місяці. Цей ліміт можна буде збільшити, але якщо його переповнити, то старі знімки автоматично видалятимуться.

  • 21 квітня Microsoft презентувала нову модель штучного інтелекту, яка здатна на основі нерухомого зображення обличчя та аудіозапису розмови автоматично створювати реалістичне відео, на якому ця людина говорить.

Теги:
Світ
штучний інтелект
Читайте також:
Підполковник армії РФ Олександр Кулаков
19 травня, 2024 неділя
Знищений на Ай-Петрі підполковник Кулаков у 2014 році зрадив Україну, - ЗМІ
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
19 травня, 2024 неділя
Одразу після бою Ф'юрі запропонував Усику разом провести відпустку в Україні
Måneskin
20 травня, 2024 понедiлок
Даміано з гурту Måneskin, що переміг на Євробаченні-2021, визнали найкрасивішим чоловіком Італії
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.51
    Купівля 39.51
    Продаж 40.02
  • EUR
    Купівля 42.81
    Продаж 43.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
21 травня
10:56
До Києва приїхав зірка "Надприродного" Міша Коллінз
Актор з серіалу "Надприродне" Міша Коллінз прибув до Києва й зізнався у коханні Україні
10:41
В Україну прибула колона автівок, переданих Лондоном у рамках програми утилізації
10:25
Іран, авіакатастрофа з Ебрагімом Раїсі
У Ірані розпочалась церемонія прощання із загиблим в авіакатастрофі президентом Раїсі
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 травня: скільки коштують долар і євро
10:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Розмови про легітимність президента та побоювання, що відключення електроенергії завдасть шкоди оборонній промисловості України. Акценти світових ЗМІ 21 травня
10:08
OPINION
Віктор Андрусів
Чи напав би Путін за іншого президента?
09:45
Україна ЄС
ЄС планує почати переговори про вступ України в союз у червні, - POLITICO
09:43
Ексклюзив
Бронетехніка від партнерів надходить до України з великими затримками, - Згурець
09:38
Ексклюзив
чорне море, ракетоносій рф
Попри втрату ракетоносія "Циклон", РФ зберігає можливості для сумарного залпу понад 80 ракет "Калібр", - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко
09:30
У Криму горить нафтобаза
Безпілотник атакував нафтобазу в Білгородській області РФ, - росЗМІ
09:07
речник Держдепу США Метью Міллер
"Позиція залишається чіткою": Держдеп США ототожнив перемогу України та поразку РФ
08:59
Оновлено
Росія атакує Україну з ночі на 21 травня: Харків атакували двічі, є постраждалі
08:48
Резерв+
Міноборони: представникам ТЦК можна буде показати свій статус в додатку Резерв+
08:34
Анналена Бербок
Очільниця МЗС Німеччини Бербок прибула в Україну
08:34
скам’яніла бабка
На півночі Китаю знайшли добре збережену скам’янілість бабки віком 165 млн років
08:04
OPINION
Костянтин Корсун
Резерв+ - це не про безпеку
08:00
ППО, обстріл, ЗСУ
Повітряні сили вночі знищили 28 з 29 "шахедів", які РФ спрямувала на Україну
07:55
КНДР, Північна Корея
Делегація ради федерації Росії прибула до КНДР: обговорюватимуть нарощення двосторонніх зв’язків
07:38
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган розкритикував Євробачення: "Неможливо зустріти нормальну людину"
07:25
втрати окупантів
Сили оборони за добу знищили 15 танків, 42 артсистеми і понад 1300 військових армії РФ, - Генштаб
07:15
Радбез ООН
Радбез ООН відхилила висунутий РФ проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космосі
06:53
Дональд Туск
"Справа дуже серйозна": Туск заявив, що спецслужби арештували людей, яких підозрюють у диверсіях на користь РФ
06:35
напад з ножем
У Німеччині невідомий напав з ножем на українського підлітка: хлопця госпіталізували
06:19
Грузія протести
США можуть ухвалити пакет допомоги Грузії у разі відмови від закону про "іноагентів", - Politico
05:48
Оновлено
Карім А. А. Хан
Головний прокурор МКС Хан запросив ордер на арешт Нетаньягу. Байден назвав його обурливим
05:20
Папа Франциск
"Зупиніться, почніть переговори": Папа Римський закликав усі воюючі країни до миру
04:41
Джуліан Ассанж
Суд у Лондоні дозволив засновнику WikiLeaks Ассанжу оскаржити екстрадицію до США
03:59
Іран
Авіакатастрофа гелікоптера з очільником Ірану Раїсі: відома дата виборів нового президента
03:31
Київ, Майдан Незалежності
На тиждень пізніше, ніж зазвичай: у Києві зафіксували метеорологічне літо
03:03
Ілюстративне фото
В РФ зріс дефіцит робочої сили: британська розвідка назвала причини
02:02
ями на дорогах
У Києві на 4 місяці обмежать рух двома вулицями через реконструкцію транспортної розвʼязки. Деталі
01:31
ексмера Куп'янська Мацегору судитимуть за держзраду
Загрожує довічне: справу ексмера Куп'янська, який здав місто ворогу, передали до суду
01:17
Ілюстративне фото
"Міноборони збиратиме дані про школярів 2008 року народження для реєстру призовників": МОН спростувало фейк
00:38
Ілюстративне фото
В окупованому Донецьку є проблеми з роботою громадського транспорту через брак водіїв, - Спротив
00:32
Збірна України з хокею
Визначилися усі суперники збірної України на ЧС з хокею
00:00
окупанти Маріуполь
Росіяни під час травневого наступу планували частково оточити Харків, - The Economist
2024, понедiлок
20 травня
23:45
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усика після бою з Ф'юрі відсторонили від боксу до липня
23:23
Оновлено
на фото ситуація на фронті
На фронті найгарячіше на Покровському напрямку: ЗСУ відбили 25 атак, ще 7 тривають, - Генштаб
23:05
Дмитро Медведєв
"Зеленський не пролонгував, а узурпував владу в Україні": росфейки та маніпуляції за 20 травня
22:54
Нідерланди
Нідерланди передадуть Україні нову партію бронетранспортерів YPR-765
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV