Ілон Маск запустить конкурента для YouTube, - ЗМІ
Корпорація X (Twitter) наступного тижня планує презентувати новий сервіс для відеохостингу
Про це повідомляє видання Fortune.
За інформацією джерела, мільярдер Ілон Маск прагне отримати аудиторію, яка б переглядала відеоролики саме на його платформі, а не на YouTube. Застосунок буде доступна на телевізорах Amazon і Samsung. Водночас інтерфейс відеохостингу буде подібний на YouTube.
Водночас Маск планує конкурувати із сервісом для онлайн-трансляцій Twitch та месенджером Signal. У найближчому майбутньому слід очікувати подібні програми від бізнесмена.
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