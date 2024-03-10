Ілон Маск запустить конкурента для YouTube, - ЗМІ

Про це повідомляє видання Fortune.

За інформацією джерела, мільярдер Ілон Маск прагне отримати аудиторію, яка б переглядала відеоролики саме на його платформі, а не на YouTube. Застосунок буде доступна на телевізорах Amazon і Samsung. Водночас інтерфейс відеохостингу буде подібний на YouTube.

Водночас Маск планує конкурувати із сервісом для онлайн-трансляцій Twitch та месенджером Signal. У найближчому майбутньому слід очікувати подібні програми від бізнесмена.