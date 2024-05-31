Ілона Маска звинувачують у приховуванні його частки в Twitter
Ілон Маск проігнорував неодноразові попередження щодо зобов’язань США щодо розкриття інформації про цінні папери, які могли бути спричинені зростанням його частки в Twitter у 2022 році
Про це повідомляє американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley (MS.N), передає Reuters.
У позові стверджується, що Маск і його права рука Джаред Бірчалл знали та обговорювали правило, згідно з яким вони повинні розкривати понад 5% частки в Twitter, посилаючись на свідчення цих двох чоловіків у розслідуванні Комісії з цінних паперів і бірж США.
Змінений позов, поданий інвестором Twitter до федерального суду Манхеттена, звинувачує Маска в обмані інвесторів через затримку розкриття інформації про його частку в Twitter, щоб накопичити акції за нижчими цінами. Пенсійний фонд пожежників Оклахоми заявив, що Маск заощадив понад $200 млн, додавши свою частку в Twitter таємно, на шкоду деяким інвесторам.
"Маск і Бірчалл залучили невідомого керуючого директора Morgan Stanley до розробки таємної торгової стратегії, щоб приховати придбання Маском акцій Twitter і дозволити йому купувати акції за "штучно заниженими цінами", - йдеться в позові.
У документі зазначається. що виконавчий директор Morgan Stanley неодноразово просив Бірчалла звернутися до юриста щодо вимог щодо 5% розкриття інформації. Натомість Бірчалл сказав керівнику, що консультувалися з юристами, але це не було так, поки він не накопичив понад 9% акцій Twitter 1 квітня 2022 року.
Зрештою Маск купив Twitter за $44 млрд у жовтні 2022 року та змінив назву компанії на X.
"Вони знали відповідь, вони повинні були розкрити, але не хотіли, частково тому, що це зробило б покупки Маска різко дорожчими та публічними, тому Бірчалл і Маск знехтували неодноразовими попередженнями» виконавчого директора Morgan Stanley "про необхідність отримати юридична консультація"", - йдеться у позові.
Порушення "є останнім епізодом в історії Маска нехтування федеральними законами про цінні папери та зневаги до SEC та її правил і положень.
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